Meteo domani 14 giugno: stabilità prevalente anche domenica salvo qualche locale disturbo sulle Alpi

Situazione sinottica europea Vasto e robusto campo di alta pressione che si impone tra Atlantico ed Europa occidentale con massimi al suolo fino a 1025 hPa. Questa si estende anche sul Mediterraneo centrale portando condizioni meteo prevalentemente stabili sull’Italia. Area depressionaria con aria più fredda che si muove invece tra Islanda e Scandinavia con un minimo di pressione al suolo intorno a 1000 hPa.

Previsioni meteo per domani, 14 giugno

Al Nord: Al mattino cielo parzialmente nuvoloso su gran parte delle regioni, sereno sulla Liguria e sul Friuli Venezia-Giulia. Nel pomeriggio ampie schiarite su Piemonte, Lombardia e Liguria, qualche addensamento residuo su Trentino, Veneto ed Emilia Romagna con possibilità di isolati fenomeni sul Nordest; in serata e in nottata migliora con cielo sereno ovunque. Temperature minime stazionarie o in rialzo, massime in lieve diminuzione. Venti deboli di direzione variabile, con locali rinforzi dai quadranti settentrionali in quota sulle Alpi. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 14 giugno

Al Centro: Condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni nel corso dell’intera giornata, con cieli sereni o al più poco nuvolosi. Unica eccezione un modesto aumento della nuvolosità pomeridiana sull’Abruzzo, senza fenomeni associati; rasserena ovunque nel corso delle ore notturne. Temperature minime e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 14 giugno

Al Sud e sulle Isole: Tempo ampiamente soleggiato su tutte le regioni meridionali e sulle isole maggiori, con cieli sereni dalla mattina alla sera. Poche variazioni tra serata e nottata salvo qualche innocuo disturbo nuvoloso sulla Sardegna. Temperature minime stabili e massime in rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

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