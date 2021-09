METEO MILANO – ESTATE settembrina almeno fino al WEEKEND con SOLE e TEMPERATURE fino a 30°C. Le PREVISIONI

Situazione meteo: ancora instabilità sull’Italia centro-meridionale

Salve cari lettori di Milano e della Lombardia del Centro Meteo Italiano! L’attuale situazione sinottica mostra un campo di alta pressione che dal Mediterraneo si estende fin verso l’Europa orientale e porta condizioni meteo stabili, ma una goccia fredda in quota a ridosso della Penisola Balcanica e infiltrazioni di aria umida in quota portano instabilità sul nostro Paese soprattutto al Centro-Sud. Nel frattempo un blando minimo al suolo si avvicina alla Sardegna provenendo dal Mediterraneo occidentale. Nel pomeriggio odierno sono infatti attese piogge e temporali sulla Sardegna e nelle zone interne delle regioni centro-meridionali e sull’Isola i fenomeni continueranno anche durante la sera e la notte. Più stabile invece al Nord dove comunque si avranno temporali pomeridiani sulle Alpi. Vediamo di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per la città di Milano e la Lombardia!

Meteo Milano oggi

Meteo oggi – Giornata odierna piuttosto stabile su Milano e la Lombardia, ma con qualche temporale pomeridiane sui rilievi alpini. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni e qualche nube sui settori montani. Nel corso delle ore pomeridiane instabilità in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci e temporali, specie sui rilievi al confine con il Trentino. Asciutto su Milano e sul resto della Lombardia con cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi. Migliora in serata con tempo asciutto ovunque e cieli in prevalenza sereni o con al più qualche velatura in transito. Anche durante la notte il tempo si manterrà asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature saranno per lo più stazionarie e sulla città di Milano saranno comprese tra i 19°C e i 29°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Previsioni meteo di Milano per domani

Giornata di domani caratterizzata da tempo pienamente stabile su Milano: al mattino avremo cieli sereni o poco nuvolosi; al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutta la regione con isolati rovesci sui settori alpini e asciutto sul resto della Lombardia. In serata residue piogge sugli stessi settori, asciutto su Milano e sul resto della regione con nuvolosità irregolare. Temperature comprese tra 20°C e 30°C. Vediamo a seguire la tendenza meteo per i giorni a venire.