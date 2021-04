METEO MILANO – Fase di MALTEMPO prolungata, PIOGGE intense e TEMPORALI; le previsioni

Meteo Milano, arrivano le grandi piogge

Meteo Milano – Buona domenica a tutti gli affezionati lettori della Lombardia! Dopo una prolungata fase con scarse precipitazioni, con il reticolo idrografico in sofferenza idrica, sono finalmente tornare le umide correnti oceaniche a riportare una fase instabile sul nordovest Italia. Piove abbondantemente su gran parte della Lombardia, ma senza particolari criticità, con accumuli dalla mezzanotte sul capoluogo lombardo di circa 30 mm, ma destinato ad aumentare ulteriormente nelle prossime ore. Vediamo nel prosieguo dell’articolo che tempo ci attende nelle prossime ore e giorni su Milano.

Domenica uggiosa su Milano

Meteo Milano – Come anticipato, sulla Lombardia la giornata odierna è iniziata con cieli coperti e precipitazioni diffuse seppur senza particolari criticità. Nella seconda parte di giornata le piogge insisteranno su Milano, seppur prevalentemente di debole intensità. L’escursione termica sarà piuttosto modesta per via dei cieli coperti e dei fenomeni persistenti, oscillando tra un valore minimo di +8°C ed uno massimo di circa +11°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Lunedì atteso forte maltempo

Meteo Milano – Le piogge che attualmente stanno interessando il capoluogo lombardo saranno solo un antipasto dell’ondata di maltempo attesa per la giornata di domani. L’inizio della prossima settimana, infatti, vedrà il transito di un’intensa perturbazione atlantica sul centro-nord Italia, coinvolgendo anche la Lombardia. Su Milano cieli coperti e piogge attese fin dal mattino, assumendo progressivamente moderata-forte intensità; non si escludono temporali nel corso del pomeriggio. Sul resto della regione atteso maltempo diffuso, con rischio nubifragi sui settori settentrionali, mentre la neve cadrà abbondante sulle Alpi a partire dai 1400-1600 metri, in calo dalla sera fin sotto i 1000 metri dei settori di confine.