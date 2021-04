METEO ITALIA – MALTEMPO con PIOGGE ABBONDANTI e rischio NUBIFRAGI, tutti i dettagli

Meteo Italia, la situazione sinottica

Meteo Italia– Buona domenica a tutti gli affezionati lettori e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano! Le condizioni meteorologiche hanno fatto registrare un deciso peggioramento del tempo sul nostro Paese nelle ultime ore, per l’ingresso delle umide correnti atlantiche. Un campo anticiclonico, infatti, è ben saldo ad ovest dell’Irlanda, dove posiziona i suoi massimi barici di 1030 hPa; nel contempo una saccatura tende ad abbracciare l’Europa centro-occidentale, interessando con il suo ramo ascendente anche il Mediterraneo centro-settentrionale, mentre su quello meridionale un blando promontorio anticiclonico mantiene tempo ancora sostanzialmente stabile al sud. Vediamo nel dettaglio la tendenza meteo per oggi ed i prossimi giorni sull’Italia.

Oggi maltempo al nord e qualche pioggia al centro, schiarite al sud

Meteo Italia – Il flusso umido oceanico sta interessando in particolare le regioni centro-settentrionali italiane. Piove dalla scorsa notte su gran parte del nord, con fenomeni anche abbondanti sulla Liguria dove si registrano punte pluviometriche fino a 80-90 mm sul settore di Levante. Neve che è tornata ad imbiancare i settori alpini, con i fiocchi che si sono spinti fino ai 600-800 metri nel basso cuneese. Cieli coperti e piogge intermittenti sono in atto anche tra Umbria, Lazio e Toscana. La giornata odierna proseguirà sostanzialmente invariata, con cieli molto nuvolosi o coperti al centro-nord, dove non mancheranno piogge localmente anche abbondanti tra Liguria e settori Prealpini; tempo asciutto al sud e Sicilia dove non mancheranno le schiarite, mentre cieli nuvolosi si osserveranno sulla Sardegna. Ventilazione in rinforzo da sud-sudest su tutti i bacini.

Maltempo domani al centro-nord, rischio nubifragi

Meteo – La parte più attiva del sistema frontale, collegato alla saccatura atlantica, transiterà sull’Italia nel corso della giornata di lunedì, quando sarà seguito da correnti d’aria più fresche. Il maltempo è atteso tra il mattino ed il pomeriggio al nordovest, dove i fenomeni potranno risultare di forte intensità ed a carattere temporalesco. Il fronte freddo scivolerà verso sudest, raggiungendo nel corso del pomeriggio il nordest e la Toscana, ed infine Lazio ed Umbria durante le ore serali. I fenomeni risulteranno abbondanti, con locali nubifragi, ancora una volta sul Levante ligure, settori a nord del Po ed alta Toscana dove si registreranno picchi pluviometrici superiori ai 100 mm giornalieri. In attesa ancora il sud e la Sicilia, seppur con i cieli via via sempre più nuvolosi.