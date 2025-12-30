Meteo Milano – Finale di dicembre per lo più stabile e con temperature in calo, correnti umide da Capodanno

Meteo Milano, la situazione

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che vede i massimi di pressione sul nord Atlantico, mentre una saccatura depressionaria colma di aria fredda è in discesa sui Balcani lambendo la Penisola Italiana. Attesa un po’ di instabilità nelle prossime ore sul versante adriatico ed un graduale calo termico sull’Italia specie nella giornata di domani. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano martedì 30 dicembre

Giornata in gran parte stabile ma in arrivo qualche disturbo sulla Lombardia. Sia al mattino che al pomeriggio avremo tempo stabile con cieli soleggiati su Alpi e Prealpi, mentre sui settori di pianure avremo foschie e nebbie anche persistenti. Tra la serata e la notte nuvolosità in aumento tra settori prealpini e Pianure Padana con possibili piovaschi, anche su Milano. Non escluse nevicate fino a quote di bassa collina sui settori prealpini. Ancora ampi spazi di sereno sulle Alpi. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in calo nei valori massimi e comprese su Milano tra +1/+3°C di minima ed i +5/+7°C di massima.

Meteo Milano mercoledì 31 dicembre

Giornata di domani stabile ma con freddo in aumento. Al mattino tempo asciutto su tutta la regione ma con nebbie e nubi basse sulla Pianura Padana e ampie schiarite sulle Alpi. Nebbie e nubi bassi in dissolvimento nel corso delle ore fino ad avere nel pomeriggio cieli per lo più soleggiati. Tra la serata e la notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo qualche possibile locale foschia. Di seguito la tendenza meteo per i prossimi giorni. Temperature in diminuzione e comprese su Milano tra +1/+2°C la notte ed i +5/+6°C del primo pomeriggio, ma con aria fredda in ingresso dalla serata che porterà le temperature intorno agli 0°C entro la mezzanotte.

Tendenza per la Lombardia

Fino alla fine del 2025, come appena visto, il tempo si manterrà prevalentemente stabile, salvo qualche disturbo. Per i primi giorni del 2026 atteso invece l’arrivo di correnti più umide dai quadranti occidentali e poi sud-occidentali, portando un aumento della nuvolosità sulla Lombardia ed anche qualche fenomeno verso il weekend. Per maggiori dettagli seguite i prossimi aggiornamenti.

