Meteo Milano – Forte maltempo in arrivo entro domani con acquazzoni e temporali e temperature in diminuzione

Meteo Milano, la situazione

Buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Alta pressione in via di cedimento lascia spazio ad un peggioramento delle condizioni meteo nei prossimi giorni, già dalla serata odierna al Nord-Ovest, con maltempo anche intenso e temperature in diminuzione. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo Milano – Giornata odierna ancora con tempo stabile sulla Lombardia ma in via di peggioramento. Al mattino stabilità diffusa anche se con molti disturbi nuvolosi al primo mattino. Nel corso del pomeriggio qualche acquazzone o temporale potrà svilupparsi su Alpi e Prealpi, mentre su Milano il tempo si manterrà asciutto. Tra la serata e la notte piogge e temporali in possibile arrivo da ovest. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature stabili su Milano e comprese tra i +22/+23°C della notte ed i +30/+31°C del pomeriggio.

Meteo Milano mercoledì 20 agosto

Giornata di mercoledì caratterizzata da tempo instabile o perturbato sulla Lombardia. Al mattino avremo infatti cieli nuvolosi con piogge sparse su tutta la regione. Tra il pomeriggio e la serata maltempo in intensificazione con acquazzoni e temporali sparsi, localmente anche intensi e non si escludono fenomeni a carattere di nubifragio specie sulla Lombardia meridionale. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in deciso calo nei valori massimi su Milano e comprese tra i +20/+21°C della notte ed i +24/+325°C del pomeriggio.

Tendenza meteo

Come appena visto, un peggioramento è atteso entro domani ed il maltempo insisterà anche nella giornata di giovedì con acquazzoni e temporali e clima fresco. Tempo in miglioramento verso il weekend con lieve rialzo delle temperature massime ma clima comunque ancora fresco per il periodo.

