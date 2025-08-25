Meteo domani 26 agosto: tempo per lo più stabile in Italia, ma non mancheranno dei temporali su questi settori

Situazione sinottica europea
Un profondo minimo depressionario è posizionato a sud dell’Islanda con valori al suolo fino a 965 hPa. Tra Scandinavia e Russia è presente invece una circolazione depressionaria con valori intorno a 995 hPa che spinge aria fredda sull’Europa orientale. Promontorio anticiclonico sui settori centro-occidentali del continente che interessa anche il Mediterraneo centrale portando tempo maggiore stabilità in Italia, ma con un piccolo cavetto d’onda in quota che porterà qualche disturbo al Sud.
Previsioni meteo per domani, 26 agosto
Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio poche variazioni con cieli per lo più soleggiati. In serata e nella notte nuvolosità in aumento ma con solo qualche pioggia isolata sulle Alpi. Temperature minime in lieve calo e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.
Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali acquazzoni e temporali in Appennino. In serata torna il tempo asciutto ovunque con ampie schiarite. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge sparse, più asciutto tra Calabria e Isole Maggiori. Al pomeriggio residui fenomeni nelle zone interne, ampie schiarite altrove. In serata e nella notte tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.
Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.