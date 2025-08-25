Meteo domani 26 agosto: tempo per lo più stabile in Italia, ma non mancheranno dei temporali su questi settori

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge sparse, più asciutto tra Calabria e Isole Maggiori. Al pomeriggio residui fenomeni nelle zone interne, ampie schiarite altrove. In serata e nella notte tempo asciutto ovunque con prevalenza di cieli sereni. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.