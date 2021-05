METEO MILANO – Giornata PRIMAVERILE con SOLE e CALDO. Ma il PEGGIORAMENTO è in arrivo nel WEEKEND.

Situazione meteo sulla Penisola Italiana

Buongiorno e ben ritrovati amici del Centro Meteo Italiano! Le condizioni meteo sull’Italia continuano ad essere influenzate da una saccatura depressionaria in estensione verso la Penisola Balcanica che fa affluire aria fredda in quota sul nostro Paese. Quindi anche nella giornata odierna vengono rinnovate condizioni di tempo instabile con piogge sparse su molte regioni. Le precipitazioni sono attese tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane sulle regioni di nord-est e su quelle centrali, con locali rovesci e temporali. Dei locali acquazzoni saranno possibili anche su Campania, Calabria e Basilicata. Migliora ovunque in serata. Vediamo di seguito le previsioni meteo per la Lombardia e Milano!

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo Milano – In mattinata su Milano e la Lombardia avremo tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni e qualche nube sull’arco alpino. Anche nel pomeriggio il tempo rimarrà stabile con cieli ancora sereni o poco nuvolosi. Possibile qualche pioggia isolata tra bresciano e bergamasco. In serata ancora tempo asciutto con nubi alte in transito da ovest che porteranno i cieli ad essere parzialmente nuvolosi. Temperature comprese tra i 9°C e i 23°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo Milano domani – Nella mattinata di domani avremo tempo asciutto su tutta la Lombardia con cieli irregolarmente nuvolosi. Nel pomeriggio avremo cieli con nuvolosità variabile, più consistente sui settori settentrionali della regione, dove saranno possibili anche delle piogge e qualche pioggia isolata potrà cadere anche sul capoluogo lombardo. In serata nuvolosità in aumento con piogge diffuse sulle zone a ridosso dell’arco alpino, a tratti anche intense. Possibili anche dei forti rovesci e temporali nel varesotto. Anche sulla città di Milano arriveranno le piogge, ma soprattutto nelle ore notturne ed a tratti risulteranno anche intense. Temperature comprese tra i 12°C e i 21°C. Vediamo di seguito la tendenza per il fine settimana!

