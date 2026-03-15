Meteo Milano – Giornata uggiosa con molte nubi e fenomeni diffusi, poi deciso miglioramento ad inizio settimana

Meteo Milano, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla discesa di una ciclogenesi dal Mar di Corsica verso il Canale di Sardegna, responsabile di condizioni meteo incerte su parte del Paese. Prossima settimana più asciutta. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano domenica 15 marzo

Weekend che proseguirà con una giornata di domenica caratterizzata da una mattinata instabile su tutta la Lombardia con piogge su Milano. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio, poi attesa una graduale attenuazione serale dei fenomeni. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +8/+9°C di minima ed i +13/+14°C di massima.

Meteo Milano lunedì 16 marzo

Pressione che tornerà ad aumentare ad avvio di settimana sulla Lombardia con stabilità diffusa nella mattinata di lunedì quando il sole sarà prevalente su Milano. Bel tempo atteso anche durante le ore pomeridiane e serali, salvo qualche innocua quanto sottile velatura di passaggio. Temperature in calo nei valori minimi, in aumento le massime e comprese tra +7/+9°C di minima ed i +17/+18°C di massima.

Prossima settimana stabile sino a venerdì, poi possibile peggioramento

La settimana poi proseguirà mediamente stabile sino alla giornata di venerdì, grazie all’espansione di un campo altopressorio sull’Europa centro-occidentale. Possibile poi nuovo peggioramento nel prossimo weekend, ma da confermare. Temperature che si manterranno al di sopra delle medie del periodo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.