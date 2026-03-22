Meteo Roma – Instabilità in aumento nel Lazio e calo termico; le previsioni

Situazione meteo a scala nazionale

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata da una circolazione orientale in accentuazione nella giornata odierna. Atteso un graduale aumento dell’instabilità con calo termico. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Roma e per il Lazio.

Meteo Roma domenica 22 marzo

Giornata di domenica caratterizzata da una mattinata con molte nubi in transito su tutto il Lazio con qualche goccia di pioggia attesa sui settori costieri meridionali. Nel corso del pomeriggio attesa un’accentuazione dell’instabilità con acquazzoni e temporali sui settori interni; non è esclusa qualche debole pioggia anche sulla capitale. Nevicate sull’Appennino dai 1200-1300 metri. Generale miglioramento serale con fenomeni in riassorbimento. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Lazio. Temperature in calo su Roma e comprese tra i +7/+8°C di minima ed i +13/+14°C di massima.

Meteo Roma lunedì 23 marzo

Settimana che esordirà con una mattinata di lunedì asciutta sul Lazio, ma con alternanza di nubi a momentanee schiarite. Situazione meteorologica che nel corso del pomeriggio farà registrare il ritorno dell’instabilità con acquazzoni specie sui settori interni e nevicate sull’Appennino dai 1200-1300 metri. Diffuso miglioramento serale con tendenza a schiarite nottetempo. Temperature in calo nei valori minimi, in aumento le massime su Roma e comprese tra i +5/+7°C della notte ed i +16/+17°C del primo pomeriggio.

Più stabilità sino a metà settimana, poi possibile peggioramento

Graduale aumento della pressione favorirà condizioni meteo stabili sulla capitale. Tra martedì e mercoledì atteso un maggior soleggiamento sul Lazio con tempo asciutto ed ampie schiarite su Roma, poi possibile peggioramento tra giovedì e venerdì per la discesa di un nuovo impulso freddo, ma da confermare.

Meteo Roma, rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Roma con alternanza di nubi a schiarite, possibile qualche debole pioggia. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!