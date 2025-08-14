Meteo – Prevalente stabilità con calo termico nel Weekend, ma attenzione ancora ai temporali pomeridiani: i dettagli

Pomeriggio foriero di temporali, ma con miglioramento in serata

Il pomeriggio ha visto per l’ennesima volta la formazione e lo sviluppo di piogge e temporali localmente anche intensi relegati principalmente sulle aree più interne e montuose del Paese, ma che quest’oggi, a differenza degli scorsi giorni, hanno sconfinato occasionalmente fin sulle zone costiere, specie in Liguria. Le condizioni meteo evolveranno comunque verso un miglioramento nelle prossime ore, tornando generalmente stabili e asciutte entro il termine della serata.

Caldo opprimente nelle aree non coinvolte dal maltempo

Nelle aree che invece non vengono coinvolte dal maltempo e dove resistono pertanto relativa stabilità e bel tempo, le temperature continuano a registrare picchi di assoluta rilevanza e fino a +38°C. Il caldo opprimente pertanto resiste come gli scorsi giorni, a causa di un campo di Alta pressione di origine africana comunque prominente sul Mediterraneo centro-occidentale, anche se disturbato dall’infiltrazione di correnti più umide sul fianco orientale.

Ferragosto tra caldo e temporali

Lo stesso leit-motiv si registrerà verosimilmente nella giornata di domani venerdì 15 agosto, nonché festività di Ferragosto, dove, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, l’Italia continuerà ad essere divisa tra il caldo opprimente con picchi fino a +38°C e il forte maltempo. Non solo: piogge e temporali si estenderanno occasionalmente fin sulle aree costiere al sud, resistendo anche alla serata, in particolare nei pressi dello Stretto di Messina.

Weekend con prevalente stabilità, ma occhio sempre ai temporali pomeridiani

Piogge e temporali pomeridiani saranno più circoscritti nel Weekend, anche se potranno sconfinare ugualmente fin sulle aree costiere, specie della Sicilia, dove si risentirà di una vera e propria circolazione depressionaria. Le condizioni meteo rimarranno in prevalenza stabili e asciutte sul nostro Paese, con le aree più interne e montuose più esposte alla fenomenologia termoconvettiva e con temperature che subiranno mediamente una diminuzione, con caldo in attenuazione in tutta Italia a causa dell’ingresso di correnti via via più fresche di stampo atlantico.

