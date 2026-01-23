Meteo Milano – Inverno che torna protagonista nel weekend con neve a bassa quota in Lombardia

Situazione meteo attuale

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano. La circolazione depressionaria responsabile del maltempo intenso dei giorni scorsi al Sud si è ormai allontanata verso levante. Residui fenomeni interessano ancora marginalmente il basso Adriatico e la Basilicata, ma in generale si osserva un progressivo miglioramento anche sulle aree più colpite.

Sul resto d’Italia le condizioni risultano più stabili, anche se un nuovo impulso perturbato di origine atlantica è in avvicinamento da ovest e inizierà a influenzare il tempo soprattutto al Nord nelle prossime ore.

Previsioni meteo Milano oggi

La giornata odierna su Milano si apre con cieli sereni o poco nuvolosi e tempo asciutto. Nel corso delle ore centrali e pomeridiane è atteso un graduale aumento della nuvolosità, a partire dai settori occidentali, ma senza precipitazioni significative.

Tra la sera e la notte non si escludono deboli fenomeni sul settore nord-occidentale lombardo, con possibilità di nevischio o pioggia mista a neve sui rilievi e localmente sulle pianure più occidentali.

Temperature su Milano comprese tra +1/+2°C di minima e +7/+8°C di massima.

Meteo Milano domani

Nella giornata di sabato il tempo risulterà più instabile. Al mattino cieli nuvolosi con possibili deboli precipitazioni, che a tratti potranno assumere carattere nevoso fino a quote molto basse, specie nelle prime ore. Nel corso del pomeriggio fenomeni in attenuazione, ma con cieli irregolarmente nuvolosi.

Temperature in calo, con valori su Milano compresi tra 0/+1°C di minima e +4/+5°C di massima, in un contesto pienamente invernale.

Tendenza meteo per fine settimana ed avvio della prossima

Nel corso della domenica l’Italia sarà ancora interessata dal flusso nord-atlantico, con condizioni instabili soprattutto al Nord e lungo le regioni tirreniche. Su Milano sono attesi cieli spesso nuvolosi con possibilità di deboli precipitazioni residue, mentre le temperature resteranno basse, favorendo gelate notturne e clima freddo anche di giorno.

A inizio della prossima settimana possibile una graduale attenuazione dell’instabilità, ma lo scenario resta dinamico e sarà da confermare con i prossimi aggiornamenti.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.