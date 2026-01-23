Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Venerdì 23 Gennaio
Meteo Milano – Inverno che torna protagonista nel weekend con neve a bassa quota in Lombardia

di Gabriele Serafini

Meteo - Nuvolosità in aumento, possibili nevicate a bassa quota tra sabato e domenica e temperature in deciso calo.

Previsioni meteo Milano.

Situazione meteo attuale

Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano. La circolazione depressionaria responsabile del maltempo intenso dei giorni scorsi al Sud si è ormai allontanata verso levante. Residui fenomeni interessano ancora marginalmente il basso Adriatico e la Basilicata, ma in generale si osserva un progressivo miglioramento anche sulle aree più colpite.

Sul resto d’Italia le condizioni risultano più stabili, anche se un nuovo impulso perturbato di origine atlantica è in avvicinamento da ovest e inizierà a influenzare il tempo soprattutto al Nord nelle prossime ore.

Previsioni meteo Milano oggi

La giornata odierna su Milano si apre con cieli sereni o poco nuvolosi e tempo asciutto. Nel corso delle ore centrali e pomeridiane è atteso un graduale aumento della nuvolosità, a partire dai settori occidentali, ma senza precipitazioni significative.

Tra la sera e la notte non si escludono deboli fenomeni sul settore nord-occidentale lombardo, con possibilità di nevischio o pioggia mista a neve sui rilievi e localmente sulle pianure più occidentali.

Temperature su Milano comprese tra +1/+2°C di minima e +7/+8°C di massima.

Meteo Milano domani

Nella giornata di sabato il tempo risulterà più instabile. Al mattino cieli nuvolosi con possibili deboli precipitazioni, che a tratti potranno assumere carattere nevoso fino a quote molto basse, specie nelle prime ore. Nel corso del pomeriggio fenomeni in attenuazione, ma con cieli irregolarmente nuvolosi.

Temperature in calo, con valori su Milano compresi tra 0/+1°C di minima e +4/+5°C di massima, in un contesto pienamente invernale.

Tendenza meteo per fine settimana ed avvio della prossima

Nel corso della domenica l’Italia sarà ancora interessata dal flusso nord-atlantico, con condizioni instabili soprattutto al Nord e lungo le regioni tirreniche. Su Milano sono attesi cieli spesso nuvolosi con possibilità di deboli precipitazioni residue, mentre le temperature resteranno basse, favorendo gelate notturne e clima freddo anche di giorno.

A inizio della prossima settimana possibile una graduale attenuazione dell’instabilità, ma lo scenario resta dinamico e sarà da confermare con i prossimi aggiornamenti.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.

Gabriele Serafini

Tecnico Meteorologo certificato secondo lo schema WMO ed iscritto all'Associazione Meteo Professionisti (AMPRO); fondatore di Meteo Lazio nel 2014, realtà che vanta una rete di stazioni meteo private. Fornisce dati meteo e bollettini per svariate sedi di Protezione Civile nel Lazio.

