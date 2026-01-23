Meteo Milano – Inverno che torna protagonista nel weekend con neve a bassa quota in Lombardia

Situazione meteo attuale
Buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano. La circolazione depressionaria responsabile del maltempo intenso dei giorni scorsi al Sud si è ormai allontanata verso levante. Residui fenomeni interessano ancora marginalmente il basso Adriatico e la Basilicata, ma in generale si osserva un progressivo miglioramento anche sulle aree più colpite.
Sul resto d’Italia le condizioni risultano più stabili, anche se un nuovo impulso perturbato di origine atlantica è in avvicinamento da ovest e inizierà a influenzare il tempo soprattutto al Nord nelle prossime ore.
Previsioni meteo Milano oggi
La giornata odierna su Milano si apre con cieli sereni o poco nuvolosi e tempo asciutto. Nel corso delle ore centrali e pomeridiane è atteso un graduale aumento della nuvolosità, a partire dai settori occidentali, ma senza precipitazioni significative.
Tra la sera e la notte non si escludono deboli fenomeni sul settore nord-occidentale lombardo, con possibilità di nevischio o pioggia mista a neve sui rilievi e localmente sulle pianure più occidentali.
Temperature su Milano comprese tra +1/+2°C di minima e +7/+8°C di massima.
Meteo Milano domani
Nella giornata di sabato il tempo risulterà più instabile. Al mattino cieli nuvolosi con possibili deboli precipitazioni, che a tratti potranno assumere carattere nevoso fino a quote molto basse, specie nelle prime ore. Nel corso del pomeriggio fenomeni in attenuazione, ma con cieli irregolarmente nuvolosi.
Temperature in calo, con valori su Milano compresi tra 0/+1°C di minima e +4/+5°C di massima, in un contesto pienamente invernale.
Tendenza meteo per fine settimana ed avvio della prossima
Nel corso della domenica l’Italia sarà ancora interessata dal flusso nord-atlantico, con condizioni instabili soprattutto al Nord e lungo le regioni tirreniche. Su Milano sono attesi cieli spesso nuvolosi con possibilità di deboli precipitazioni residue, mentre le temperature resteranno basse, favorendo gelate notturne e clima freddo anche di giorno.
A inizio della prossima settimana possibile una graduale attenuazione dell’instabilità, ma lo scenario resta dinamico e sarà da confermare con i prossimi aggiornamenti.
