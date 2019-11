METEO MILANO – Lieve miglioramento dopo le PIOGGE di oggi, ATTENZIONE al nuovo MALTEMPO in arrivo, i dettagli

Maltempo al nord-est, meglio nel resto del nord

Alcune delle regioni settentrionali, in particolare quelle del Triveneto, hanno dovuto fare i conti con un’ondata di spiccata instabilità. In realtà i fenomeni più intensi dovranno interessare questi settori nel corso della prossima nottata, ma si registrano già i primi danni a causa dell’alta marea a Venezia, dove l’acqua ha raggiunto in mattinata i 127 centimetri di altezza. Queste condizioni hanno allagato la Basilica di San Marco che tra l’altro ha riportato anche dei danni ai mattoni e alle colonne. Qualche pioviggine ha interessato in giornata anche la città di Milano, come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Instabilità spiccata al centro-sud, danni e molti disagi al meridione

La giornata odierna è caratterizzata dal forte maltempo sulle regioni centro-meridionali, grazie alla formazione di un ciclone mediterraneo che insiste momentaneamente sul medio-basso Tirreno e che ha apportato in mattinata forti piogge e temporali accompagnati da raffiche di vento tempestose e da intense mareggiate sulle coste esposte. Le regioni più colpite tuttavia sembrano essere quelle del sud, in particolare in Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia, non a caso nelle prime due regioni l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile nella giornata di ieri è stata rossa, mentre arancione nelle restanti.

Previsioni meteo Milano oggi

Per quanto riguarda la giornata di Milano essa è stata prettamente uggiosa e dai caratteri autunnali, con qualche pioggia riscontrata nel corso della giornata che ha scaricato al suolo un accumulo di pioggia intorno a una decina di millimetri. Viene da sé che la nuvolosità ha contribuito a tenere bassi i valori termici massimi, registrati quest’oggi intorno ai +11°C, dopo una minima misurata in mattinata di circa +7°C.