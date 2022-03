METEO MILANO – MALTEMPO almeno fino al WEEKEND con PIOGGE, FREDDO e NEVE fino a quote basse. Le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Un lobo del vortice polare è situato tra Scandinavia e Russia occidentale, spengendo aria fredda di natura artica verso l’Europa centro-occidentale. Una vasta saccatura depressionaria si trova estesa fino al Mediterraneo centrale e già dalla giornata di ieri sta portando maltempo in Italia. Anche la giornata odierna vedrà piogge e temporali su gran parte del Paese, mentre i fenomeni risulteranno più sporadici al Nord-Ovest. Vediamo di seguito le previsioni nel dettaglio per Milano e la Lombardia!

Previsioni meteo Milano per oggi

Meteo Milano – La giornata odierna su Milano e la Lombardia risulterà a tratti instabili. Al mattino avremo cieli per lo più nuvolosi su tutta la regioni ma solo delle pioviggini isolate sulla Lombardia centro-meridionale, possibili fenomeni di intensi moderata sui settori sud-occidentali. Al pomeriggio sono in arrivo delle schiarite che renderanno i cieli sereni o poco nuvolosi con tempo asciutto, maggiori addensamenti sui settori alpini e prealpini con fenomeni isolati associati e neve a quote medio-alte. In serata la nuvolosità tornerà gradualmente ad aumentare a partire dai settori occidentali della Lombardia, con piogge da isolate a sparse specie nelle ore notturne. Temperature stabili o in lieve calo, comprese su Milano tra 8°C e 13°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Anche la giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni meteo a tratti instabili su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo cieli nuvolosi con piogge sparse su tutta la regione e quota neve in calo fin verso i 1000-1200 metri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata ancora cieli nuvolosi su tutta la Lombardia ma con fenomeni solo sui settori alpini e prealpini, con quota neve in calo fin verso i 700-900 metri. Temperature in generale diminuzione e su Milano saranno comprese tra 7°C e 11°C. Vediamo a seguire la tendenza per il fine settimana.