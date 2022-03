METEO ITALIA: affondo ARTICO in avvio di APRILE con piogge, temporali e anche neve a bassa quota

Pioggia tornata sull’Italia, altri fenomeni previsti in giornata

Il peggioramento meteo anticipato nei giorni scorsi per il finale di marzo è giunto puntuale. Nella giornata di ieri piogge sparse si sono avuto un po’ su tutta l’Italia con accumuli maggiori sulle regioni del medio versante tirrenico dove mediamente si è saliti sopra i 20-30 mm. Nelle prossime ore piogge e temporali più intensi su Friuli, Veneto, Emilia Romana, Campania e Calabria ma precipitazioni sparse interesseranno un po’ tutta la Penisola. Condizioni meteo instabili anche durante le ore pomeridiane e poi serali quando avremo anche un primo calo della quota neve sulle Alpi.

Primo weekend di aprile dal sapore invernale, torna la neve

Tra Venerdì e Sabato ecco un nucleo di aria fredda, con valori intorno a -35 gradi a 500 hPé (5300 metri circa), muoversi dall’Europa occidentale verso il Mediterraneo. Ne deriverà un peggioramento meteo praticamente di stampo invernale in Italia con l’approfondimento di un minimo al suolo con valori intorno a 995 hPa. Piogge e temporali sparsi nella giornata di Venerdì ma sarà da Sabato che la neve potrebbe fare la sua comparsa fino a quote collinari specie sulle regioni del Centro-Nord. Temperature in netto calo al di sotto delle medie.

Prossima settimana dinamica e ancora con possibilità di piogge

Situazione sinottica all’inizio della prossima settimana che potrebbe ancora vedere una vasta e profonda circolazione depressionaria sulla Scandinavia e un campo di alta pressione in Atlantico. Prima parte della prossima settimana che dunque vedrà ancora condizioni meteo instabili in Italia con piogge e temporali sparsi ma anche clima fresco, anche se con temperature in generale rialzo. Anche la seconda parte della settimana potrebbe vedere correnti umide occidentali o nord-occidentali foriere di piogge e temporali per molte regioni.

CONTINUA A LEGGERE​