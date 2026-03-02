Meteo Milano – Molte nubi e deboli piogge in atto: anticiclone in cedimento temporeaneo

Meteo Milano, la situazione

Buon lunedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! L’alta pressione che ha dominato la scena negli ultimi giorni mostra segnali di lieve cedimento sul Nord Italia. Il campo barico resta presente sul Mediterraneo, ma con geopotenziali in graduale calo e infiltrazioni più umide che stanno interessando la Lombardia. Ne consegue un inizio di settimana più grigio, con molte nubi e qualche debole precipitazione. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

La giornata odierna si presenta con cieli molto nuvolosi o coperti su gran parte della regione. Su Milano possibili deboli pioviggini o brevi piovaschi soprattutto tra mattina e primo pomeriggio, fenomeni comunque intermittenti e di debole intensità. Sulle Alpi qualche schiarita in più, mentre in pianura persisteranno nubi basse compatte. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli.

Nel corso della serata tendenza a graduale attenuazione dei fenomeni, ma con cielo che resterà prevalentemente coperto. Temperature su Milano comprese tra +9/+11°C di minima e +13/+15°C di massima, valori in linea o leggermente sopra la media del periodo.

Tendenza meteo Milano

Tra martedì e mercoledì il campo di alta pressione tenterà una parziale ripresa, ma la Lombardia resterà spesso sotto correnti umide occidentali. Ci attendiamo quindi molte nubi, qualche locale pioviggine soprattutto sui settori occidentali e ancora clima mite, specie nelle ore notturne.

Non si prevedono ondate di freddo nel breve termine. Le temperature si manterranno generalmente superiori alla media stagionale, con massime comprese tra 14 e 16°C su Milano. La tendenza per la seconda parte della settimana sarà da confermare, con la possibilità di ulteriori disturbi atlantici da ovest.

Avvio di settimana con qualche disturbo

Dopo un avvio con qualche pioggia, la settimana poi proseguirà mediamente stabile con ripresa del campo barico, ma con molte nubi che insisteranno sulla Lombardia. Temperature che si manterranno al di sopra delle medie del periodo, specie durante le ore notturne.

