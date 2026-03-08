Meteo – Primavera KO per la settimana in arrivo, con maltempo frequente e temporali: i dettagli

Maltempo in azione in Italia

Nella giornata odierna piogge e temporali si sono azionati soprattutto sulle aree più interne del centro-sud a causa di un flusso di correnti più instabili di matrice atlantica sul bacino del Mediterraneo, con qualche isolato piovasco che ha raggiunto anche il ponente ligure. Le condizioni meteo, comunque, rimangono relativamente più stabili e asciutte sulle regioni settentrionali, dove aleggiano peraltro maggiori schiarite.

Prossime ore con maltempo in graduale esaurimento in Italia

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appariranno in relativo miglioramento, con esaurimento graduale della fenomenologia e maggiore spazio alla stabilità. Qualche rovescio residuale potrà ancora interessare la Puglia, con temperature che, in questo contesto, confermeranno mediamente i valori registrati nelle precedenti 24 ore, attestandosi ancora oltre la media di riferimento.

Maltempo in arrivo anche per inizio settimana

Nonostante la netta prevalenza dell’Anticiclone sul Mediterraneo, un flusso di correnti perturbate continua ad interessare il Mediterraneo, innescando ancora rovesci e temporali soprattutto nelle ore pomeridiane e in particolar modo lungo la dorsale appenninica del centro-sud. Per martedì 10 l’instabilità si estenderà anche al nordovest a causa della risalita di una circolazione depressionaria, la stessa responsabile già del maltempo di questi giorni.

Prosieguo di settimana altrettanto instabile

Nella seconda metà di settimana la situazione non evolverà verso un miglioramento, anzi. L’Anticiclone sembra addirittura arretrare, lasciando ampio spazio alle correnti di maltempo di stampo atlantico di invadere il Mediterraneo, mettendo temporaneamente KO la primavera. Ciò assicurerà pertanto ancora frequenti piogge e temporali con calo termico e possibili occasionali grandinate. Neve sarà possibile anche sull’Appennino a quote tuttavia di montagna o alta montagna. Trattandosi però di una tendenza, essa è ancora soggetta a variazioni anche importanti: vi invitiamo di conseguenza a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

