Meteo Milano – Molte nubi in transito con qualche pioggia a seguire; le previsioni

Meteo Milano, la situazione
Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dall’avvicinamento di un vortice depressionario in risalita dal nord Africa, responsabile del ritorno del maltempo ad inizio settimana su parte d’Italia. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.
Meteo Milano oggi
Weekend che proseguirà con una giornata di domenica caratterizzata da una mattinata asciutta su tutta la Lombardia, seppur con molte nubi di passaggio sulla città di Milano. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con stabilità su Milano, salvo cieli nuvolosi per nubi medio-alte in transito. Deboli piogge in arrivo nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con lievi variazioni e comprese tra +13/+14°C di minima ed i +20/+21°C di massima.
Meteo Milano domani
Lacuna barica in azione sulla Sardegna determinerà un calo della pressione con meteo in peggioramento. Atteso un avvio di settimana con molte nubi di passaggio nel corso del mattino sulla Lombardia a cui potranno essere associati deboli fenomeni su Milano. Deboli piogge che potranno interessare il capoluogo lombardo anche nel corso delle ore pomeridiane e serali. Neve sulle Alpi mediamente attorno ai 2000 metri. Temperature con lievi variazioni nei valori minimi e comprese tra +13/+14°C, in calo le massime attese attorno ai +17/+18°C.
Tempo incerto sino a martedì, poi deciso miglioramento
Lacuna barica che tenderà ad agire sui bacini meridionali italiani, rinnovando condizioni meteo incerte su Milano anche nella giornata di martedì. A seguire attesa la ripresa del campo barico con meteo più stabile e temperature in aumento, qualche disturbo a ciclo diurno potrà attardarsi su Alpi e Prealpi sino a giovedì.
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Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.