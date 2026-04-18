Meteo – Progressivo peggioramento in arrivo per il prosieguo del Weekend, ecco i dettagli

Tempo stabile e asciutto in Italia, fatto salvo qualche isolata eccezione

Condizioni meteo di stabilità e relativo bel tempo avvolgono la stragrande maggioranza della nostra Penisola, nonostante qualche isolato temporale in formazione sull’Appennino settentrionale e sulle Alpi occidentali, oltre che sulle zone interne della Sardegna. Le temperature, in questo contesto, subiscono mediamente un lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, apparendo pienamente primaverili.

Prossime ore con ulteriore miglioramento in vista

Le prossime ore vedranno un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, con l’esaurimento piuttosto rapido dell’isolata fenomenologia che ha preso vita nel corso di questo pomeriggio. Il tempo tornerà, pertanto, generalmente stabile e asciutto, con schiarite quantomeno parziali in avanzamento e cieli che risulteranno pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi in tutto lo stivale. Le temperature, in questo contesto, rimarranno stazionarie o confermeranno un lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Anticiclone in difficoltà nel prosieguo del Weekend

Pur mantenendo il controllo di larga parte del Paese, nel prosieguo del Weekend l’Anticiclone attraverserà un momento di difficoltà in particolare sul bordo settentrionale, alle prese con un flusso atlantico piuttosto ondulato. Questo, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, comporterà l’ingresso e la formazione di qualche rovescio o temporale dal pomeriggio di domani domenica 19 aprile sulle aree più settentrionali della Penisola, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Progressivo peggioramento anche sulle pianure del nord

Il peggioramento oggetto di questo editoriale potrà interessare, dal pomeriggio di domani domenica 19 aprile, anche alcune delle pianure settentrionali del Paese, con piogge e temporali isolati o al più sparsi e occasionalmente anche intensi. Il maltempo potrà insistere anche in serata, in particolare sulle regioni nordorientali, alimentato dalle più fresche e instabili correnti atlantiche. Le temperature, tuttavia, non subiranno variazioni significative rispetto ai valori registrati quest’oggi, risultando al più in diminuzione nelle aree coinvolte dall’instabilità.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.