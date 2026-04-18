Meteo – Isolati temporali pomeridiani, con nuovo miglioramento in vista nelle prossime ore: i dettagli

Tempo stabile e asciutto in quasi tutta Italia

Le condizioni meteo appaiono in queste ore stabili e asciutte in tutta la nostra Penisola o quasi, con isolati temporali che si originano lungo le Alpi occidentali e sull’Appennino settentrionale, oltre che nelle aree interne della Sardegna. Gli effetti di un campo di Alta pressione di origine azzorriana nuovamente in spinta verso l’Italia sono altrove nettamente predominanti, con temperature che, peraltro, subiscono un nuovo e lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Finestra di maltempo giunta a conclusione

La finestra di maltempo che per la prima parte della settimana corrente aveva interessato la nostra Penisola si è apprestata a conclusione già nella giornata di ieri, con fenomeni residui e circoscritti alle aree più interne dello stivale. Quest’oggi assistiamo ad un quadro meteorologico piuttosto simile, con stabilità e bel tempo nettamente dominanti e temperature che, in questo contesto, risultano pienamente primaverili.

Prossime ore con ulteriore miglioramento in arrivo

Un nuovo aumento di pressione sul Mediterraneo centrale favorirà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo all’interno della nostra Penisola, determinando l’esaurimento rapido della fenomenologia attivatasi nel corso di questo pomeriggio, per quanto isolata sia. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, di conseguenza, il tempo tornerà a risultare generalmente stabile e asciutto sullo stivale.

Serata di generale stabilità e bel tempo, con temperature ancora in lieve aumento

In virtù di quanto scritto fino a questo momento, le condizioni meteo in serata si manterranno generalmente stabili e asciutte sulla nostra Penisola a cui si assoceranno schiarite quantomeno parziali, con cieli che risulteranno in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, rimarranno stazionarie o appariranno in lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

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