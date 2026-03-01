Meteo Milano – Molte nubi sulla Lombardia con qualche pioggia ad inizio settimana; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio alto e livellato attorno ai 1025 hPa, ma con graduale calo dei geopotenziali. Atteso un prosieguo di weekend nel complesso ancora stabile e mite, ma con nubi basse e foschie, poi arriva qualche pioggia ad avvio di settimana. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano domenica 1 marzo

Weekend che proseguirà con una giornata di domenica caratterizzata da una mattinata stabile su tutta la Lombardia, ma con nubi basse e foschie su Milano. Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali con cieli grigi in pianura, maggiori schiarite sulle Alpi. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in lieve calo e comprese tra +8/+10°C di minima ed i +12/+13°C di massima.

Meteo Milano lunedì 2 marzo

Alta pressione che farà registrare un indebolimento ad avvio di settimana con molte nubi sulla Lombardia a cui potranno essere associate occasionali pioviggini o brevi piovaschi su Milano, specie nella prima parte della giornata di lunedì. Temperature in lieve calo e comprese tra +8/+10°C di minima ed i +12/+13°C di massima.

Avvio di settimana con qualche disturbo

Dopo un avvio con qualche pioggia, la settimana poi proseguirà mediamente stabile con ripresa del campo barico, ma con molte nubi che insisteranno sulla Lombardia. Temperature che si manterranno al di sopra delle medie del periodo, specie durante le ore notturne.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.