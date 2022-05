METEO MILANO – Cieli grigi sulla Lombardia e TEMPERATURE in CALO, ma con pochi fenomeni; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Meteo Milano – Il fronte freddo collegato alla vasta saccatura presente sul centro-est Europa ha raggiunto nella serata di ieri il nord Italia, portando forti temporali, grandinate ed un brusco calo delle temperature. Permarrà una residua circolazione fresca ed umida fino a metà settimana sul nord Italia, seppur con scarsi fenomeni. Meteo più stabile dalla seconda parte della prossima settimana, con tendenza ad una nuova ondata di caldo per l’avvio di giugno.

Tra oggi e domani molte nubi sulla Lombardia, ma con pochi fenomeni

La vasta saccatura presente sul centro-est Europa influenzerà ancora il tempo sul nord Italia. Tra oggi e domani avremo infatti molte nubi sulla Lombardia, per via del passaggio di masse d’aria fresche ed umide con cieli spesso nuvolosi anche su Milano. Sul capoluogo sarà davvero basso il rischio pioggia, salvo qualche goccia possibile durante la giornata odierna. Consulta le previsioni meteo Milano per ulteriori dettagli! Qualche acquazzone potrà con maggior probabilità svilupparsi a ridosso dei settori alpini e prealpini, ma sarà di breve durata e con accumuli decisamente modesti.

Da metà settimana meteo più stabile e con maggiori schiarite

Durante la prossima settimana l’alta pressione tornerà gradualmente ad affermarsi sul Mediterraneo centrale e sull’Italia, stabilizzando il tempo anche sulla Lombardia e riportando condizioni meteo decisamente estive. Qualche nube potrà alternarsi ad ampie schiarite fino alla giornata di mercoledì 1 giugno, poi il bel tempo dominerà la seconda parte della settimana con tanto sole e tempo stabile su Milano.

Temperature in forte calo, poi nuova ascesa

Il caldo estivo sulla Lombardia è stato definitivamente “spazzato” via nelle ultime ore dall’ingresso di masse d’aria più fresche dal centro Europa. Dopo un valore minimo su Milano di +13/+14°C, i valori massimi oggi difficilmente supereranno i +20°C, ovvero oltre 10°C in meno rispetto ai giorni scorsi. Nel corso della prossima settimana è atteso un nuovo graduale aumento, fino a portarsi nuovamente attorno ai +27/+28°C entro metà della settimana ed a superare nuovamente i +30°C durante il ponte del 2 giugno.





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo in miglioramento, ma con molte nubi anche su Milano. Da martedì torna il bel tempo con temperature in graduale ripresa.