METEO MILANO – NUBI e SCHIARITE in attesa del ritorno del MALTEMPO di DOMANI; ecco le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Meteo Milano – Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori della Lombardia! Le condizioni meteorologiche in Italia sono caratterizzate dall’alternanza di nubi e schiarite sulle regioni centro-settentrionali, a causa di infiltrazioni umide oceaniche; al sud e sulla Sicilia, invece, splende il sole con le temperature che nelle prossime ore raggiungeranno valori tipici della stagione estiva. Domani è attesa un’intensa perturbazione al nord e parte del centro, con piogge localmente anche abbondanti. Vediamo che tempo ci attende nelle prossime ore e per la prima parte della prossima settimana sulla città di Milano.

Meteo Milano: oggi nubi alternate a schiarite

La notte appena trascorsa è stata particolarmente mite sulla Lombardia, con temperature minime fino a +16°C sulla città di Milano. Dal punto di vista meteorologico la giornata trascorrerà con un’alternanza di schiarite ad addensamenti, attesi nella seconda parte di giornata via via sempre più compatti, ma senza fenomeni associati. Una perturbazione oceanica, collegata ad un’ansa depressionaria presente sull’Europa sudoccidentale, raggiungerà le regioni di nordovest nottetempo, portando le prime deboli piogge anche sulla Lombardia. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Intensa perturbazione in transito lunedì 24 maggio

Meteo Milano – Come anticipato, nel corso della prossima notte una perturbazione atlantica raggiungerà le regioni di nordovest. Le piogge tenderanno ad intensificarsi sulla Lombardia nel corso della prima parte della giornata di domani, quando potranno assumere anche carattere di moderata-forte intensità sui settori centro-settentrionali. Maltempo quindi in arrivo anche sulla città di Milano, dove sono attese precipitazioni abbondanti; tendenza al graduale miglioramento dalla sera su tutta la Lombardia, con fenomeni in esaurimento entro la notte.

CONTINUA A LEGGERE