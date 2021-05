METEO – ITALIA tra nubi, PIOGGE e CALDO AFRICANO in attesa del ritorno del MALTEMPO; i dettagli

Meteo Italia, la situazione sinottica

Meteo Italia – Buona domenica e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti gli affezionati lettori! La situazione sinottica a scala europea non ha subito particolari variazioni nelle ultime 24 ore; l’anticiclone delle Azzorre permane ben saldo in pieno oceano Atlantico, mentre un’ansa ciclonica in azione tra la Penisola Iberica e la Francia favorisce la risalita di calde correnti prefrontali sul Mediterraneo centro-meridionale. L’Italia si ritroverà divisa in due nelle prossime ore, con nubi e qualche acquazzone isolato al centro-nord e Sardegna, mentre ampie schiarite e temperature dal sapore estivo sono attese al sud e sulla Sicilia. Domani è atteso un deciso peggioramento, vediamo tutti i dettagli nel prosieguo dell’articolo.

Meteo domenica tra nubi e caldo africano

Meteo – L’Italia si ritroverà divisa in due nel corso della giornata odierna, vediamo il tempo atteso per le prossime ore. Il flusso umido in risalita sul ramo ascendente dell’ansa depressionaria presente sull’Europa sudoccidentale, sarà il principale responsabile delle nubi in transito su gran parte del centro-nord e Sardegna. Qualche acquazzone non è escluso possa interessare la Sardegna ed il Lazio, così come i settori alpini e prealpini. Ampie le schiarite al sud e Sicilia, fatta eccezione per nubi basse addossate dallo scirocco tra Salento e Metaponto, con temperature massime che potranno superare la soglia dei +30°C sulla Sicilia, Calabria tirrenica e Puglia settentrionale.

Maltempo atteso per l’avvio di settimana

L’ansa ciclonica tenderà a traslare nel corso della giornata di domani verso l’Italia, determinando un peggioramento del tempo con l’avvio della nuova settimana. Molte le nubi sono attese al nord e Toscana nel corso del mattino, con associate piogge estese, localmente anche di forte intensità. Locali acquazzoni potranno transitare anche tra Umbria, Marche e medio-alto Lazio, seppur con accumuli modesti. Tendenza al miglioramento nel corso del pomeriggio ad iniziare dalle regioni di nordovest, mentre forti piogge e temporali potranno insistere sul Triveneto e Toscana. Al sud e sulla Sicilia farà decisamente caldo, con le temperature massime che potranno valicare ancora la soglia dei +30°C.

