Meteo Milano – Oggi ampie schiarite e qualche addensamento, prossima settimana a rischio pioggia; le previsioni

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori della Lombardia. Nonostante il campo barico è in graduale flessione sul nord Italia, attualmente attorno ai 1028 hPa, le condizioni meteo risultano ancora stabili sulle regioni settentrionali. Tuttavia, la risalita di una goccia fredda dal centro Italia determinerà un graduale peggioramento del tempo dalla prossima notte. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano: oggi ancora stabile sulla Lombardia, ma con qualche pioggia in arrivo dalla notte

Il weekend proseguirà mediamente stabile sulla Lombardia. Giornata di domenica con iniziali cieli sereni anche su Milano, salvo foschie alle prime ore del mattino. Nel corso del pomeriggio-sera, la risalita della goccia fredda dal centro Italia, determinerà un progressivo aumento della copertura medio-alta. Nubi in ispessimento nottetempo con possibili deboli pioviggini su tutta la Lombardia. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Temperature con poche variazioni e comprese tra i +11°C del mattino nel centro città ed i +14/+15°C del pomeriggio.

Domani molte nubi, ma con poche piogge

La nuova settimana inizierà con molte nubi sulla Lombardia, per l’azione della goccia fredda sulle regioni di Nordovest. Al mattino avremo cieli nuvolosi su Milano e tutta la Lombardia, con qualche goccia di pioggia sporadica in pianura e fiocchi di neve sulle Alpi a partire dai 1400-1600 metri. Martedì 15 novembre una perturbazione oceanica determinerà piogge sparse fino alla prima parte di mercoledì 16 novembre, poi momentaneo miglioramento seguito da un nuovo peggioramento dalla seconda parte di giovedì.

Temperature con lievi variazioni, ma con valori oltre le medie del periodo

Nubi, schiarite e qualche pioggia si alterneranno nel corso dei prossimi giorni, determineranno poche variazioni termiche, ma con valori ancora attesi al di sopra delle medie del periodo. Su Milano i valori notturni si manterranno attorno ai +10°C, mentre le massime tenderanno a scendere verso i +11/+12°C nel corso della prossima settimana. Tali valori risulteranno al di sopra delle medie per quanto riguarda le temperature notturne.





