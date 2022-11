Meteo Italia – Goccia fredda determina condizioni instabili con acquazzoni, temporali e calo termico; i dettagli

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul comparto Euro-Atlantico caratterizzata da un flusso umido perturbato decisamente ondulato ed in transito dal medio-alto Atlantico in risalita verso la Scandinavia, per poi ripiegare verso la Russia. Un vasto campo altopressorio abbraccia il resto dell’Europa con i massimi barici posizionati sulle nazioni centro-orientali, mentre una goccia fredda è in azione sul bacino del Mediterraneo centrale, influenzando le condizioni meteo sull’Italia.

Goccia fredda in azione sull’Italia con nubi sparse, acquazzoni e temporali: le previsioni

Calo barico sull’Italia per l’azione di una goccia fredda sulle regioni centro-meridionali, con meteo instabile su molte regioni. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo per la giornata odierna. Al Nord: Al mattino locali fenomeni sulla Romagna, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio ancora cieli irregolarmente nuvolosi con pioviggine sulla Romagna e isolati fenomeni sulle Alpi occidentali con neve oltre i 1700-1800 metri. In serata e in nottata precipitazioni in arrivo su settori adriatici e arco alpino, con quota neve in discesa fin verso i 1200-1500 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi. Al Centro: Al mattino molte nubi in transito con locali piogge su coste adriatiche, più asciutto altrove. Al pomeriggio cieli nuvolosi con pioviggini sui settori adriatici e neve in Appennino oltre i 1700 metri, più asciutto tra Umbria, Lazio e Toscana. In serata residui fenomeni su coste di Toscana e Marche, variabilità asciutta altrove. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli nuvolosi con piogge sparse e locali temporali, anche intensi su Molise e Puglia. Al pomeriggio ancora piogge su Molise, Puglia e Sardegna, più asciutto altrove. In serata residui fenomeni sugli stessi settori, nuvoloso ma con tempo asciutto altrove. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari da agitati a localmente mossi.

Scatta l’allerta gialla della Protezione Civile per le prossime 24 ore, ecco dove

Sulla base delle condizioni meteo attese per la giornata odierna, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per la giornata odierna: Per la giornata odierna, Domenica 13 novembre 2022:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Puglia: Basso Fortore, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Torna qualche nevicata in montagna

Con il calo termico ed un peggioramento del tempo è atteso nel corso del weekend anche qualche fiocco di neve sui settori montuosi. Giornata di domenica 13 novembre che vedrà deboli nevicate, a carattere irregolare, lungo l’Appennino centro-settentrionale, specie versanti orientali, mediamente dai 1500-1700 metri. Accumuli attesi decisamente modesti. Tornerà ad imbiancarsi anche l’Etna, mediamente a partire dai 2000-2200 metri. Goccia fredda in arrivo sulle regioni di Nordovest nella seconda parte della giornata di domenica, con neve attesa nottetempo sulle Alpi occidentali dai 1200-1400 metri. Goccia fredda verso nord per inizio settimana: lunedì 14 novembre deboli nevicate sono attese sui settori appenninici mediamente dai 1900-2100 metri, mentre sulle Alpi occidentali la quota neve si attesterà attorno ai 1200-1400 metri con occasionali sconfinamenti sino a 1000-1100 metri tra la Valsesia e l’Ossola.

