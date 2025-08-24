Meteo Milano – Oggi rischio acquazzoni, avvio di settimana più stabile; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Promontorio anticiclonico posizionato ad ovest dell’Italia, mantiene attiva una circolazione fresca ed instabile in quota. Weekend che proseguirà quindi con tempo localmente incerto sull’Italia, ma non mancheranno le schiarite. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo Milano – Giornata di domenica caratterizzata da una prima parte del mattino diffusamente instabile sulla Lombardia con rischio acquazzoni e temporali sparsi, anche sulla città di Milano. Nel corso del pomeriggio tempo più stabile, specie in pianura con tempo asciutto su Milano, mentre acquazzoni e temporali potranno prendere forma su Alpi e Prealpi. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature con lievi variazioni su Milano e comprese tra i +17/+18°C della notte ed i +25/+26°C del pomeriggio.

Meteo Milano lunedì 25 agosto

Attesa una mattinata di lunedì 25 agosto stabile su tutta la Lombardia, salvo innocui addensamenti sui settori di pianura, specie meridionali. Nel corso del pomeriggio stabilità prevalente con ampie schiarite sulla città di Milano, mentre locali acquazzoni non sono esclusi sui settori alpini. Stellato nottetempo. Temperature in lieve aumento su Milano e comprese tra i +18/+19°C della notte ed i +26/+27°C del pomeriggio.

Avvio di settimana stabile, poi tendenza al peggioramento

Prossima settimana che vedrà possibili nuovi passaggi instabili sull’Italia. Condizioni meteo che si manterranno inizialmente mediamente stabili sulla Lombardia, salvo il rischio di temporali pomeridiani nella giornata di lunedì sui settori alpini. Tempo più asciutto nella giornata di martedì, poi tra mercoledì e giovedì non è escluso il passaggio di un nuovo impulso perturbato.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.