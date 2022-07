METEO MILANO – Oggi tempo STABILE e CALDO intenso, domani qualche disturbo sulla Lombardia; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Il primo weekend del mese di luglio proseguirà con tempo stabile e caldo in deciso aumento sull’Italia. L’anticiclone subtropicale verrà in parte scalfito sul suo bordo settentrionale ad inizio settimana, quando infiltrazioni più umide in quota riusciranno momentaneamente a raggiungere i settori a nord del Po con qualche disturbo anche sulla Lombardia. A seguire la settimana trascorrerà tra caldo intenso al sud e qualche disturbo al nord, poi da giovedì l’arrivo di un impulso Atlantico porterà un diffuso calo termico con fine del caldo intenso su tutta Italia. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo domenica: Sole e caldo estivo su Milano e gran parte della Lombardia

L’alta pressione riuscirà a garantire una giornata sostanzialmente stabile e calda oggi su gran parte del nord Italia. Il weekend proseguirà sulla Lombardia con tanto sole e meteo stabile anche sui settori montuosi, con bel tempo e caldo in aumento anche su Milano. Consulta le previsioni meteo Milano per ulteriori dettagli! Qualche disturbo non è escluso a ridosso dei settori alpini, ma si tratteranno di brevi quanti isolati acquazzoni pomeridiani. Temperature massime attese fino a +35/+36°C.

Qualche disturbo in più la prossima settimana anche in pianura

L’anticiclone non riuscirà a proteggere totalmente il nord Italia anche nel corso dell’avvio della prossima settimana. Lievi infiltrazioni umide in quota riusciranno infatti a lambire l’arco alpino, riportando qualche acquazzone o temporale già nel corso della giornata di lunedì, in parziale sconfinamento dalla sera fino all’hinterland di Milano. Residua instabilità anche nella prima parte della giornata di martedì, poi tra mercoledì e giovedì possibile peggioramento per il transito di un’ansa ciclonica atlantica, responsabile di acquazzoni, temporali ed un generale calo termico.

Caldo intenso fino a martedì, poi graduale calo termico

La canicola africana si farà sentire sul nord Italia tra oggi e l’avvio della prossima settimana, mantenendo le temperature ben oltre le medie del periodo. Su Milano ci attendiamo infatti notti ancora dal sapore tropicale, ovvero con temperature minime ben oltre i +20°C, non scendendo al di sotto dei +23/+24°C. I valori massimi tra oggi e domani toccheranno in città i +34/+35°C. Da mercoledì è atteso un brusco calo termico per l’ingresso di masse d’aria più fresche e di condizioni meteo più instabili, con valori massimi in discesa sin verso i +28/+29°C.





Meteo stabile con temperature estive su Milano fino a martedì, poi è atteso un peggioramento con ritorno di acquazzoni e temporali.