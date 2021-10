METEO MILANO – Pausa dell’AUTUNNO, in compagnia di SOLE e FREDDO sulla LOMBARDIA, le PREVISIONI

Condizioni meteo a Milano e sul resto della penisola

Salve e buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Un centro di bassa pressione è attualmente situato ad oriente delle regioni meridionali, complice del maltempo al sud e delle forti raffiche di vento nel corso di queste giornate. Il suo progressivo allontanamento permetterà ad un campo di alta pressione di matrice azzorriana di estendersi fin verso la nostra penisola apportando tempo in miglioramento sullo stivale. Anche nel fine settimana le condizioni meteo risulteranno alquanto stabili anche se permane l’insidia di qualche piovasco tra domani e domenica sulle regioni del sud. Vediamo dunque le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo Milano – Al mattino avremo cieli per lo più sereni a ridosso dei settori meridionali e su Milano; cieli poco nuvolosi sulle restanti zone ma sempre in un contesto asciutto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora qualche velatura in transito sui settori pedemontani. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità anche irregolare sulle zone Alpine. Le temperature sono previste in calo nei valori minimi e stabili nelle massime (comprese su milano tra 9°C e 17°C). I venti risulteranno deboli o assenti dai quadranti settentrionali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Per il primo giorno del weekend attesi cieli del tutto sereni al mattino ma anche al pomeriggio; in serata e nottata si rinnoveranno condizioni di tempo asciutto senza particolari variazioni. Le temperature sono previste in lieve aumento, su Milano comprese tra 10°C e 18°C. I venti soffieranno ancora dai quadranti settentrionali o nord-orientali, con intensità debole. Vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni.