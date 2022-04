METEO MILANO – Perturbazione ATLANTICA in arrivo con PIOGGE e TEMPORALI, ecco quando

Condizioni meteo a Milano e in Italia

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Ci troviamo all’ultima decade del mese di aprile a seguito di un periodo decisamente soleggiato anche nei giorni di pasqua; nella seconda parte della settimana avremo tempo instabile, grazie ad un impulso atlantico che investirà non solo la nostra regione ma anche gran parte della penisola, con pioggia e maltempo diffuso. Vediamo le condizioni meteo attese domani e durante i prossimi giorni sulla città di Milano.

Previsioni meteo per Milano di domani

Meteo – La giornata di domani 20 aprile 2022, vedrà un progressivo aumento della nuvolosità sul nostro territorio nel corso delle ore diurne; specie nelle ore pomeridiane sarà possibile qualche rovescio sulle zone alpine, a carattere nevoso dai 1700-1900 metri. Cieli poco o irregolarmente nuvolosi sulla Pianura Padana. In serata si rinnovano condizioni di stabilità diffusa con nuvolosità irregolare in transito. Flessione delle temperature che sarà decisa specie nei valori massimi, che subiranno un calo grazie alla copertura nuvolosa; minime in lieve rialzo (su Milano valori compresi tra 12°C e 15°C). PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Da giovedì possibile arrivo del maltempo

Meteo Milano – Da mercoledì sera si andrà incontro ad un cambio circolatorio, con l’ingresso da ovest di correnti più umide e piovose. Il tempo volgerà verso un peggioramento sulla Lombardia nella giornata di giovedì, con le prime deboli piogge su Milano entro la fine del giorno. Da venerdì possibile maltempo diffuso con piogge e temporali, per l’arrivo da ovest di una depressione dalla Spagna.