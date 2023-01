Meteo Milano – Perturbazione atlantica riporta la pioggia in città e la neve sulle Alpi; le previsioni

Meteo Milano, la situazione

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori della Lombardia. Alta pressione in definitivo allontanamento dall’Italia sta favorendo il passaggio di una perturbazione atlantica sul nord Italia. Weekend all’insegna della pioggia con ritorno della neve sulle Alpi. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano: domenica di pioggia in città e neve sulle Alpi

L’ingresso di una perturbazione atlantica determinerà una giornata di domenica all’insegna della pioggia su Milano. I fenomeni sono attesi per l’intero arco di giornata, seppur senza particolari criticità. Aria fresca in arrivo dall’Atlantico favorirà un calo delle temperature, quindi con neve attesa sulle Alpi e Prealpi a partire dai 1000-1200 metri. Per ulteriori dettagli consulta il meteo Milano. Temperature in lieve calo e comprese tra i +7°C della notte ed i +9°C del pomeriggio.

Avvio di settimana con meteo in miglioramento

L’avvio della prossima settimana vedrà ancora condizioni meteo incerte su parte della Lombardia. Al mattino sono attese molte nubi con residui fenomeni sui settori alpini ed orientali della regione. Nubi in diradamento da ovest dal pomeriggio con ampie schiarite su Milano. Fenomeni che rimarranno addossati alle Alpi di confine con nevicate attese fino ai 600-800 metri. Temperature in lieve ripresa nei valori massimi e comprese tra i +7°C della notte ed i +11°C del pomeriggio.

Settimana con meteo più stabile, Inverno verso un nuovo blocco

Dopo il peggioramento con ritorno di pioggia e neve, da martedì torneranno condizioni meteo decisamente più stabili su Milano. La circolazione si disporrà dai quadranti Nordoccidentali, addossando quindi nubi e fenomeni sui settori alpini di confine, mentre le pianura rimarranno sottovento con cieli spesso soleggiati su Milano. Possibile rapido impulso instabile giovedì, ma da confermare, seguito dal ritorno dell'alta pressione. Rimanete aggiornati!





Meteo su Milano instabile con piogge e neve sulle Alpi tra oggi e l’avvio della prossima settimana. A seguire torna la stabilità. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!