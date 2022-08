METEO MILANO – PIOGGE e TEMPORALI fino a domani, più stabile il WEEKEND con CALDO contenuto. Ecco le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Salve e buon giovedì cari amici del Centro Meteo Italiano. Saccatura depressionaria che si muove dall’Europa occidentale verso il Mediterraneo centrale, spingendo più ad est il promontorio anticicloni che si trovava esteso sull’Italia portando instabilità sulle regioni centro-settentrionali. Su queste regioni avremo infatti piogge sparse e temporali, mentre le condizioni meteo si manterranno più stabili al Sud Italia dove troviamo anche caldo intenso. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano per oggi

Ecco le previsioni meteo per oggi giovedì 18 agosto: Al mattino avremo tempo instabile con acquazzoni e temporali sparsi su tutta la Lombardia, fenomeni molto intensi soprattutto tra Bresciano, Mantovano e Cremonese. Al pomeriggio ancora instabili con piogge sparse sul territorio regionale, ma con fenomeni più sporadici rispetto alla mattinata. Tra la serata e la nottata in arrivo nuovo nucleo instabile che porterà acquazzoni e temporali sparsi, con possibili fenomeni anche a caratteri di nubifragio sui settori orientali della Lombardia. Per ulteriori dettagli, consulta il meteo Milano. Temperature in decisa diminuzione specie nei valori massimi, comprese su Milano tra 20°C e 24°C.

Previsioni meteo di Milano per domani

Nella giornata di domani la saccatura transiterà sulla Penisola Italiana con una piccola goccia d’aria più fredda in quota che interesserà le regioni centro-settentrionali. Giornata quindi ancora a tratti instabile su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo cieli nuvolosi su tutta la regione con piogge sparse. Al pomeriggio nuvolosità irregolare con ancora dei fenomeni sulla Lombardia orientale, specie al confine con il Trentino. Pomeriggio più asciutto invece su Milano. In serata residui fenomeni sui settori alpini e prealpini orientali, asciutto altrove con ampie schiarite in arrivo da ovest. Di seguito la tendenza meteo per il weekend. Clima fresco in Lombardia anche se con temperature in lieve aumento nei valori massimi sui settori occidentali, comprese su Milano tra 20°C e 26°C.

Tendenza meteo per gli ultimi giorni della settimana

Come abbiamo appena visto, nella giornata di domani che porterà ancora dell’instabilità. Nel corso del weekend questa si allontanerà verso levante, lasciando spazio ad un fine settimana di bel tempo. Weekend quindi stabile e soleggiato su Milano e la Lombardia, con temperature in aumento ne valori massimi, ma ancora senza eccessi di caldo.





