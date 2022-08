METEO – ACQUAZZONI e TEMPORALI in arrivo sulle regioni centrali, non sono esclusi locali NUBIFRAGI

Saccatura depressionaria in ingresso sul Mediterraneo

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Come vi avevamo anticipato, ecco che la saccatura depressionaria di natura nord atlantica inizia a fare il suo ingresso sul Mediterraneo. Questa spingerà più ad est il promontorio anticiclonico che in questi giorni ha protetto il Centro-Sud e le regioni meridionali, permettendo ad un flusso umido e instabile di portare maltempo prima al Nord e poi gradualmente sulle regioni centrali, grazie al suo shift verso levante, mentre restano stabili le condizioni meteo al Sud con caldo intenso.

Sud Italia con cieli soleggiati e picco del caldo

La Penisola Italiana è interessata da correnti sud-occidentali, che mentre al sulle regioni centro-settentrionali portano instabilità, su quelle del Sud e della Sicilia portano avvezione di aria calda. Picco dell’avvezione calda che è infatti prevista proprio nella giornata odierna, con temperature ad una quota di 850 hPa (circa 1500 metri) fino a +26°C sulle regioni Peninsulari e fino a una + 28°C che andrà a sfiorare la Sicilia. Caldo quindi molto intenso, con temperature massime oltre i 35°C su tutte le regione meridionali, con picchi anche di 41°C-42°C sulla Sicilia e sui settori interni tra Puglia e Basilicata.

Dopo il Nord il maltempo è in arrivo sulle regioni centrali

Nel corso della giornata di ieri il flusso umido ha interessato soprattutto il Nord-Ovest, per poi estendersi al resto del Nord a partire dalla nottata. Con lo spostamento verso est del flusso instabile, nella giornata odierna verranno gradualmente coinvolte dal maltempo anche le regioni centrali. Già in queste ore della mattinata acquazzoni e temporali hanno iniziato ad interessare la Toscana occidentale, con fenomeni localmente anche intensi. Nel corso delle prossime ore, tra tarda mattinata e pomeriggio ci aspettiamo piogge e locali temporali in estensione anche a Umbria e Alto Lazio. Proprio nel pomeriggio sulla Toscana sono attesi acquazzoni e temporali sparsi anche di forte intensità e non si escludono fenomeni anche a carattere di nubifragio. Tra serata e la notte precipitazioni in estensione a tutte le regioni centrali, con temporali anche intensi tra Lazio, Umbria e Marche. Ancora delle piogge nella giornata di domani, ma con fenomeni meno intensi. Poi migliora nel weekend, come vedremo di seguito.

Weekend più stabile ma senza eccessi di caldo

Saccatura che Sabato tenderà a spostarsi verso la Penisola Balcanica determinando un sensibile miglioramento meteo su tutta la Penisola. Terzo weekend di agosto che inizierà dunque con più sole e soprattutto clima più gradevole. Farà caldo ma con temperature in linea con le medie del periodo. Qualche fenomeno specie di stampo pomeridiano potrebbe attardarsi soprattutto su Alpi e Appennino meridionale. Piuttosto stabile anche la giornata di Domenica anche se sarà da valutare un nuovo peggioramento meteo entro l’inizio della settimana.

