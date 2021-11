METEO MILANO – PIOGGE e TEMPORALI in arrivo con MALTEMPO fino al WEEKEND e TEMPERATURE in calo. Le PREVISIONI

Condizioni meteo a Milano e in Italia

Buongiorno e buon giovedì cari amici del Centro Meteo Italiano! Come avevamo già anticipato nel corso dei giorni precedenti, le condizioni meteo sulla Penisola Italiana sono in peggioramento nella giornata odierna. Una circolazione depressionaria si è portata dalla Penisola Iberica sul Mediterraneo centro-occidentale, con valori minimi di pressione al suolo intorno ai 1005 hPa. Questo porterà piogge e temporali in Italia a partire da Sardegna, Nord-Ovest e regioni tirreniche per poi estendersi a tutto il Paese. Non si escludono locali nubifragi specie tra Sicilia e regioni ioniche. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Milano e la Lombardia.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo – Giornata instabile quella odierna su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo cieli irregolarmente nuvolosi, con piogge anche intense e temporali, che nella prima mattinata arriveranno sui settori meridionali per poi estendersi nel corso delle ore su tutta la regione. Nel corso delle ore pomeridiane i cieli si manterranno ancora nuvolosi con associate piogge sparse su tutta la regione, con locali acquazzoni e temporali. In serata si rinnoveranno condizioni di maltempo con piogge sparse su tutta la regione, le quali si andranno ad esaurire durante le ore notturne. Neve sulle Alpi in giornata al di sopra dei 1300-1500 metri. Le temperature risulteranno comprese tra 5°C e 7°C. I venti deboli o moderati in rotazione dai quadranti settentrionali a quelli occidentali, con locali rinforzi nelle ore centrali della giornata. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Nella giornata di domani le condizioni meteo su Milano e la Lombardia risulteranno migliori rispetto alla giornata odierna. Al mattino avremo tempo stabile e asciutto su gran parte della regione con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo locali addensamenti sulle Alpi al confine con il Trentino, con neve al di sopra dei 1200-1300 metri. Al pomeriggio non avremo variazioni di rilievo con tempo che si manterrà asciutto su Milano e su gran parte della Lombardia, isolate precipitazioni possibili sui settori alpini, con neve ancora fino ai 1200-1300 metri. In serata nuvolosità in aumento su tutta la regione accompagnata da precipitazioni sparse. Temperature in lieve aumento comprese tra i 6°C e i 9°C. Vediamo di seguito la tendenza per il fine settimana!