METEO – INVERNO DIROMPENTE nel WEEKEND: ATTACCO POLARE in arrivo e NEVE a BASSA QUOTA, i dettagli

Nei prossimi giorni si prospettano giornate piuttosto perturbate per la nostra Penisola, dove sono attese frequenti piogge talora accompagnate anche da attività elettrica, soprattutto sul versante tirrenico, dove i fenomeni peraltro potranno risultare spesso anche intensi. Si azionerà inoltre la tramontana scura sulla Liguria, che farà letteralmente crollare la quota neve su valori molto bassi in relazione al periodo. Per il weekend inoltre, si prospetta un nuovo impulso, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Nuova irruzione polare in arrivo nel weekend

Stando a quanto prospettato dai principali centri di calcolo, un nuovo impulso polare si preparerebbe ad affondare sulla nostra Penisola nella giornata di domenica 28 novembre per interessarla fino ad almeno lunedì 29. In questo frangente la neve potrebbe tornare ad imbiancare non solo l’Appennino centrale, ma anche quello meridionale, a quote relativamente basse per il periodo. Trattandosi ancora di una tendenza, è difficilmente al momento indicare una quota, seppur indicativa: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti in merito sul nostro sito.