METEO MILANO – PIOGGE in arrivo sulla LOMBARDIA con MALTEMPO atteso per la PROSSIMA SETTIMANA

Meteo Milano, la situazione

Meteo Milano – Buon weekend e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Lombardia! L’alta pressione che ha determinato tempo mediamente stabile nel corso della settimana, mostra i primi sintomi di cedimento. La flessione dei geopotenziali sta infatti favorendo l’intrusione di masse d’aria più umide sul nord Italia, responsabili del ritorno di deboli piogge nelle prossime ore su Milano, ma con tendenza ad una fase di maltempo attesa per la prossima settimana su tutto il nord Italia. Vediamo che tempo ci attende oggi e durante i prossimi giorni sulla città di Milano.

Meteo Milano, weekend con cieli grigi e qualche pioggia

Il weekend vedrà condizioni meteo in lieve peggioramento sul nordovest Italia, per l’ingresso di umide correnti occidentali. Sulla Lombardia i cieli risulteranno nuvolosi fino a molto nuvolosi nel corso della giornata odierna, con locali pioviggini in arrivo nella seconda parte del giorno. La situazione meteorologica rimarrà sostanzialmente invariata anche nel corso della giornata di domenica; qualche debole pioggia potrà quindi transitare su Milano nel corso delle prossime ore, seppur con accumuli decisamente modesti. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Maltempo in arrivo la prossima settimana

Meteo Milano – Il mese di novembre esordirà con una fase di maltempo sulla Lombardia. Le deboli piogge in arrivo nel corso del weekend saranno infatti solo un antipasto del peggioramento atteso per la prossima settimana. Un’intensa perturbazione raggiungerà il nord Italia durante la giornata di lunedì 1 novembre, determinando piogge diffuse di moderata-forte intensità anche sulla città di Milano. Un graduale miglioramento si osserverà a partire dalla sera, ma da mercoledì una nuova perturbazione porterà piogge e temporali su tutta la regione. Tornerà la neve sulle Alpi, a partire dai 2000 metri, in progressivo calo sin verso i 1400-1600 metri entro martedì mattina.