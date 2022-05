METEO MILANO – Possibili TEMPORALI pomeridiani nel WEEKEND, aumenta l’instabilità in LOMBARDIA

Condizioni meteo a Milano

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Anche stamattina l’Italia è abbracciata da un campo d’alta pressione che sta garantendo tempo stabile sull’Italia; solo sulle coste Tirreniche meridionali (tra Campania e Calabria) si segnala la presenza di nubi basse grazie alla temperatura della superficie marina ancora relativamente fredda per il periodo. Nel fine settimana assisteremo ad un progressivo aumento dell’instabilità pomeridiana grazie ad alcune infiltrazioni d’aria umida in quota. Di seguito vediamo la tendenza meteo per i prossimi giorni.

Meteo Milano oggi

Meteo oggi – Queste le previsioni per oggi 13 maggio: al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Anche al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su Milano e su gran parte della Lombardia, locali acquazzoni e temporali su Alpi e Prealpi in esaurimento entro le prime ore della sera. In serata avremo infatti tempo per lo più asciutto su tutti i settori con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Nella notte nuvolosità di nuovo in aumento specie sulla Lombardia centro-settentrionale con possibili deboli piogge associate, ampi spazi di sereno ancora sui settori meridionali della regione. Temperature per lo più stazionarie, comprese su Milano tra 16°C e 27°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Previsioni meteo di Milano per il fine settimana

Meteo Milano weekend – Il fine settimana su Milano sarà caratterizzato da qualche passaggio nuvoloso (specie nel corso della giornata di domani), con una progressiva e maggiore possibilità di temporali pomeridiani; specialmente nella giornata di domenica questi potranno sconfinare sulle zone di pianura coinvolgendo anche il capoluogo di regione. In questo fine settimana le temperature subiranno un rinforzo, con massime che domenica potranno anche toccare i +28°C su Milano; minime comprese tra 17 e 19°C. Vediamo a seguire la tendenza meteo per la prossima settimana.

Tendenza meteo di Milano per la prossima settimana

I principali modelli fisico-matematici mostrano per il weekend la rimonta sul Mediterraneo di un campo di alta pressione di matrice africana che porta tempo stabile in Italia con temperature quasi estive. Ma delle infiltrazioni fresche in quota interesseranno il Nord Italia causando instabilità pomeridiana con acquazzoni e temporali, con la possibilità di locali sconfinamenti verso le pianure. Non sono infatti escluse tra sabato e domenica delle isolate piogge anche su Milano. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i prossimi editoriali meteo che troverete sul nostro sito internet.





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

