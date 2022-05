METEO ITALIA – anticiclone che sale in cattedra con sole e CALDO in aumento, non mancherà qualche TEMPORALE

Tanto sole e temperature che hanno raggiunto i +30 gradi su alcune regioni

Condizioni meteo decisamente stabili in Italia in questi giorni grazie ad un campo di alta pressione che si estende sul Mediterraneo centrale. Nella giornata di ieri le temperature hanno superato i +25 gradi un po’ ovunque sulle zone interne con punte anche oltre i +30 tra Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Anche le giornate di oggi e domani vedranno condizioni meteo asciutte e temperature massime tra +25 e +30 gradi, locali temporali solo sull’arco alpino.

Tanto sole e poche piogge, stato di siccità che non fa che aggravarsi

Il lungo periodo anticiclonico che si prospetta all’orizzonte non farà che aggravare l’attuale stato di siccità. In Italia abbiamo valori tra il moderato e il grave su molte zone del Centro-Nord con alcune punte anche eccezionali. Non va meglio sul resto dell’Europa ed in particolare tra Francia, Germania e Polonia dove i valori di siccità sono localmente estremi. Le condizioni meteo dei prossimi giorni saranno solo localmente instabili sull’Italia con le uniche precipitazioni sotto forma di temporali pomeridiani.

Secondo weekend di maggio con qualche temporale in più ma ancora piuttosto caldo

Principali modelli che mostrano per il secondo weekend di maggio una situazione sinottica caratterizzata da un vasto anticiclone sul Mediterraneo centro-occidentale. Condizioni meteo per lo più asciutte sia Sabato che Domenica salvo temporali pomeridiani su Alpi, Prealpi e localmente sulle pianure di Nord-Ovest. Isolati fenomeni possibili soprattutto Domenica anche lungo la dorsale appenninica. Caldo in ulteriore aumento con temperature anche di 4 gradi al di sopra delle medie.

Seconda decade di maggio con l’alta pressione, sarà così fino al mese di giugno?

Ultimi aggiornamenti dei principali modelli che mostrano per la prossima settimana un domino quasi incontrastato dell’alta pressione su buona parte del Mediterraneo e dell’Europa. Anche se la distanza temporale è ancora elevata quando si tratta di anticicloni sicuramente possiamo spingere le nostre tendenze meteo anche più in la dei soliti 5 giorni mantenendo una buona affidabilità. Solo con l’arrivo dell’ultima decade di maggio alcuni modelli iniziano a mostrano un possibile cambio di circolazione con il ritorno del maltempo, qui però la distanza temporale è veramente troppo elevata.

