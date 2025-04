Meteo Milano – Prossima settimana stabile e con temperature in aumento

Meteo Milano, la situazione

Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Goccia fredda in arrivo sulla Sardegna rinnova condizioni d’instabilità su parte d’Italia, ma l’alta pressione tenderà a raggiungere il nostro Paese nel corso della prossima settimana con deciso miglioramento e temperature in aumento. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo Milano – Giornata di domenica al via con alternanza di nubi e schiarite, ma con tempo asciutto su Milano. Nel corso del pomeriggio e delle ore serali attesi addensamenti sparsi su tutta la Lombardia con possibili acquazzoni sui settori alpini e prealpini, ma con tempo asciutto su Milano. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in aumento nei valori minimi, in calo le massime su Milano e comprese tra i +13/+14°C della notte ed i +20/+21°C del pomeriggio.

Previsioni meteo lunedì 28 aprile

Alta pressione in espansione sulle regioni settentrionali italiane. Giornata di lunedì al via con ampie schiarite su tutta la Lombardia, salvo innocue e sottili velature di passaggio. Bel tempo atteso anche nella seconda parte di giornata, specie sui settori di pianura. Temperature in aumento su Milano e comprese tra i +14/+15°C della notte ed i +22/+23°C del pomeriggio.

Maggiore stabilità la prossima settimana

Ultimi giorni del mese di aprile con maggiore stabilità sulle regioni settentrionali. Alta pressione che tenderà a garantire tempo asciutto su Milano probabilmente fino al ponte del 1 maggio. Qualche disturbo potrà ancora interessare i settori alpini e prealpini. Temperature in aumento su Milano e comprese tra i +12/+13°C della notte ed i +23/+25°C del pomeriggio.

