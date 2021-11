METEO MILANO – Ruggito dell’INVERNO: si inaugura un periodo FREDDO e PERTURBATO in LOMBARDIA

Condizioni meteo a Milano e in Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! La situazione attuale di Milano e in italia vede una pausa dal maltempo con ampi spazi di sereno sulle regioni settentrionali e su quelle Tirreniche. Maggiore nuvolosità si denota sui versanti Adriatici e sulle regioni del sud, dove è ancora presente un blando minimo depressionario di 1015 hPa. Questa finestra di tempo stabile sarà solo una pausa irrisoria in quanto da giovedì è atteso un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. Ma entriamo nel dettaglio.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo – Tempo stabile al mattino su gran parte della Lombardia con ampi spazi di sereno; al pomeriggio ancora tempo in prevalenza stabile con maggiori addensamenti sulle zone di pianura. In serata atteso un aumento della nuvolosità su tutto il territorio regionale. Cieli coperti nel corso delle ore notturne su Milano inclusa. Le temperature risulteranno in lieve aumento specie nei valori massimi, comprese tra 6°C e 10°C. I venti soffieranno dai quadranti orientali o nord-orientali. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo domani – In arrivo piogge, maltempo e neve per la giornata di domani: al mattino avremo nuvolosità compatta con piogge sparse su tutta la Lombardia e neve fino a 1200-1300 metri. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di maltempo diffuso con neve che si poserà sulle Alpi appena al di sopra. In serata le precipitazioni si sposteranno gradualmente verso i settori orientali della Lombardia. Tempo più asciutto nella notte su Milano con ancora molte nubi. Le temperature subiranno un brusco calo sia nelle massime che nelle minime e saranno comprese tra 5°C e 7°C. I venti soffieranno dai quadranti occidentali con intensità debole. Vediamo la tendenza per il fine settimana!