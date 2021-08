METEO MILANO – Scricchiola l’ESTATE con MALTEMPO e TEMPERATURE AUTUNNALI. Le PREVISIONI

Meteo Italia, la situazione

Buon giorno e buon venerdì dal Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Lombardia! L’attuale situazione sinottica sul continente europeo mostra un robusto anticiclone posizionato in Atlantico settentrionale a ridosso delle Isole Britanniche e sul suo bordo orientale scorre aria fredda, la quale va ad alimentare una vasta area depressionaria che dalla Scandinavia si è portata sull’Europa centrale e che inizia ad influenzare le condizioni mete dell’Italia, specie le regioni del Nord e quelle adriatiche. Vediamo dunque le previsioni meteo su Milano e la Lombardia.

Meteo Milano oggi

Meteo Milano – Giornata instabile e perturbata quella odierna su Milano e la Lombardia a causa dell’arrivo del fronte freddo. Al mattino avremo cieli nuvolosi con piogge sulle pianure meridionali della regione, mentre su Milano e sul resto della Lombardia avremo tempo asciutto con nuvolosità variabile e maggiori spazi di sereno sui settori alpini. Nel corso delle ore pomeridiane ancora cieli nuvolosi con piogge sulle pianure e temporali sparsi sui rilievi alpini e prealpini, su Milano e i restanti settori della regione il tempo sarà più asciutto con cieli irregolarmente nuvolosi, anche se non si escludono delle isolate precipitazioni. In serata cieli nuvolosi con piogge sparse su tutta la Lombardia e cosi anche la notte. Più asciutti i settori occidentali. Temperature in forte diminuzione sia nei valori minimi che in quelli massimi e su Milano varieranno tra i 16°C e i 21°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo Milano – Nella giornata di domani il fronte freddo si sposterà più a sud e le condizioni meteo su Milano e la Lombardia miglioreranno leggermente, ma il tempo resterà comunque perturbato per buona parte della giornata. In mattinata avremo nuvolosità irregolare su tutta la regione con piogge sui settori centro-orientali, mentre risulterà più asciutto su Milano e la Lombardia occidentale. Al pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Prealpi con acquazzoni e temporali sparsi e in locale sconfinamento verso le pianure, variabilità asciutta sui restanti settori. In serata residue piogge sui rilievi ed anche tra Bergamasco e Bresciano, asciutto sul resto della Lombardia con cieli sereni o poco nuvolosi. Migliora in nottata con tempo asciutto ovunque e cieli poco nuvolosi. Le temperature torneranno ad aumentare nei valori massimi e su Milano saranno comprese tra i 16°C e i 27°C. Vediamo ora la tendenza meteo per domenica e i primi giorni della prossima settimana.