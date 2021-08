METEO SETTEMBRE – Avvio STABILE ma a seguire l’AUTUNNO potrebbe riservarci SORPRESE

Temporali attesi nelle ore pomeridiane, ecco dove

Buon pomeriggio cari amici del Centro Meteo Italiano! Come previsto l’Italia è sotto l’influenza di una saccatura d’aria instabile, che proprio in queste ore sta favorendo la formazione di rovesci e temporali sulle regioni del centro-sud. Anche quest’oggi i temporali sono in rapido sviluppo sulle zone interne del Lazio, Abruzzo e sul Molise; temporali anche su Napoli e su buona parte del territorio Campano, dopo i forti sistemi a fondoscala che hanno colpito la Calabria ed il basso Tirreno. Nella giornata di domani avremo un graduale peggioramento delle condizioni meteo al nord, perludio del fronte freddo in arrivo tra venerdì e sabatocome vedremo nel paragrafo di seguito.

Instabilità e temperature sempre più in calo

Meteo – Quest’oggi ci aspettiamo temporali fin sulle zone di pianura su arco alpino, sulle regioni di Lombardia, Trentino, Veneto e Friuli. Queste regioni da domani vedranno un graduale calo delle temperature, che nei valori massimi nel weekend andranno a toccare i 20-25°C; questo grazie ad un poderoso calo termico che si manifesterà nelle ore notturne di sabato.

Fine settimana caratterizzato da forte maltempo

Meteo weekend – Arrivano ulteriori conferme per il maltempo del fine settimana, che determinerà un vero e proprio break dell’estate con un assaggio d’Autunno: dapprima le precipitazioni si sposterebbero dalla Pianura Padana, per poi coinvolgere Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo. Questo grazie all’arrivo di un centro di bassa pressione che dalla Scandinavia si sposterà raggiungendo i paesi dell’Europa orientale, fino a raggiungere l’Italia. Al passaggio di questa figura barica, sarà associato un ulteriore calo delle temperature, più sensibile tra Emilia Romagna e Marche, dove l’anomalia termica potrà toccare i 6-8°C. L’autunno dunque potrebbe farsi sentire in questi giorni, anche se all’esordio di settembre farà un passo indietro.

