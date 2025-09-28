Meteo Milano – Settembre termina con stabilità, poi nuovo peggioramento; le previsioni

Meteo Milano, la situazione
Buona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Campo barico mediamente livellato attorno ai 1020 hPa garantirà condizioni meteo mediamente stabili sulla Lombardia, seppur con qualche nube di passaggio. A metà della prossima settimana nuovo impulso freddo verso l’Italia con tempo in parziale peggioramento ed ulteriore calo termico. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.
Meteo Milano domenica 28 settembre
Weekend che proseguirà con un deciso miglioramento del tempo. Giornata di domenica al via con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo innocui addensamenti bassi sui settori di pianura. Nel corso del pomeriggio bel tempo prevalente con cieli sereni o poco nuvolosi su Milano. Stellato nottetempo. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature in calo nei valori minimi, in aumento le massime su Milano e comprese tra i +9/+10°C della notte ed i +21/+22°C del pomeriggio.
Meteo Milano lunedì 29 settembre
La nuova settimana si aprirà all’insegna di una mattinata con cieli sereni o poco nuvolosi su Milano. Atteso bel tempo anche nel corso del pomeriggio e delle ore serali. Stellato nottetempo. Ventilazione debole variabile. Temperature con lievi variazioni su Milano e comprese tra i +9/+10°C della notte ed i +21/+22°C del pomeriggio.
Prossima settimana al via stabile, poi possibile breve peggioramento
Meteo che si manterrà stabile sulla Lombardia e sulla città di Milano con bel tempo fino alla giornata di martedì 30 settembre. A seguire possibile un breve peggioramento per il passaggio di un impulso freddo con rischio acquazzoni nella prima parte della giornata di mercoledì. Temperature in ulteriore calo da metà settimana con valori che scenderanno al di sotto delle medie del periodo.
Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.