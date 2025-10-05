Meteo – Torna il maltempo su parte d’Italia: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco dove

Rapida saccatura di passaggio sull’Italia
Una rapida saccatura transiterà nella giornata odierna sul centro Europa e Balcani, andando ad interessare anche parte dell’Italia. Le condizioni meteo hanno subito un peggioramento nel corso della notte al Nordest, Lombardia orientale e levante ligure, nonché su Toscana e basso Lazio. La saccatura è seguita da masse d’aria fresche con la neve che è tornata ad interessare i settori alpini centro-orientali.
Domenica veloce peggioramento al centro-sud
Giornata di domenica al via con residui fenomeni su Friuli e Romagna, precipitazioni sparse anche tra basso Lazio, Campania, Molise, Basilicata e nord della Puglia. Rischio temporali. Nel corso del pomeriggio fenomeni attesi tra Puglia, Basilicata e settori tirrenici di Calabria e Sicilia. Ampie schiarite sul resto del Paese. Rapido miglioramento serale con fenomeni in attenuazione.
Ecco il bollettino della Protezione Civile
Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso dalla Protezione Civile e valido per domenica 5 ottobre (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri):
Precipitazioni: sparse in mattinata, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia e Veneto, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sui settori costieri; sparse, specie nel pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Emilia-Romagna centro-orientale, Appennino toscano, Marche, Umbria, Lazio centro-meridionale, settori interni di Abruzzo e Molise e sul resto del Sud peninsulare, con quantitativi cumulati generalmente deboli e rapida attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio su tutto il Centro-Nord.
Visibilità: nessun fenomeno significativo.
Temperature: in locale sensibile aumento nei valori minimi, in locale diminuzione le massime.
Venti: tendenti a forti nord-occidentali sulla Sardegna, in estensione alle coste tirreniche e dalla sera alla Sicilia; forti settentrionali, con raffiche di burrasca, su Liguria, alto Adriatico e settori alpini, in estensione alle restanti zone adriatiche e localmente ai settori appenninici.
Mari: da molto mossi ad agitato il Mar Ligure, in estensione al Mar di Sardegna, al Tirreno e all’Adriatico; tendenti a molto mossi i restanti bacini.
Allerta gialla della Protezione Civile, ecco dove
In relazione alla giornata di domenica 5 ottobre 2025, la Protezione Civile ha diramato le seguenti allerte meteo:
ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:
Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale
ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:
Basilicata: Basi-D, Basi-C
Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale
Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento
Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno
Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico
ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:
Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale
Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia
Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno
Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.
