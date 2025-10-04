Meteo – Fronte instabile sferza l’Italia con neve sulle Alpi e possibili temporali, ecco l’allerta della Protezione Civile

Peggioramento contrassegna la serata in Italia

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano un evidente peggioramento delle condizioni meteo nella serata odierna, che si traduce con l’ingresso dei primi rovesci sull’alto versante tirrenico (tra Toscana e Liguria soprattutto) e aree più settentrionali dello stivale. Questo a causa dell’avvicinamento di una saccatura depressionaria di origine nordatlantica da nord, con temperature che tuttavia non subiscono significative variazioni, risultando al più in lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Giornata di domani infestata dal maltempo

La discesa della saccatura depressionaria di cui prima innescherà un fronte instabile che attraverserà tutta la nostra Penisola nella giornata di domani domenica 5 ottobre, con piogge e possibili temporali localmente anche intensi e sparsi da nord a sud. La neve tornerà ad imbiancare le Alpi a partire dai 1.300/1.500 metri tra la prossima notte e il mattino. Un miglioramento del tempo è atteso al centro-nord entro sera, con instabilità insistente in particolare sulla Calabria tirrenica. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve e ulteriore aumento rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse in mattinata, anche a carattere di rovescio o temporale, su Friuli Venezia Giulia e Veneto, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sui settori costieri; sparse, specie nel pomeriggio, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori tirrenici di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Emilia-Romagna centro-orientale, Appennino toscano, Marche, Umbria, Lazio centro-meridionale, settori interni di Abruzzo e Molise e sul resto del Sud peninsulare, con quantitativi cumulati generalmente deboli e rapida attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio su tutto il Centro-Nord. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in locale sensibile aumento nei valori minimi, in locale diminuzione le massime. Venti: tendenti a forti nord-occidentali sulla Sardegna, in estensione alle coste tirreniche e dalla sera alla Sicilia; forti settentrionali, con raffiche di burrasca, su Liguria, alto Adriatico e settori alpini, in estensione alle restanti zone adriatiche e localmente ai settori appenninici. Mari: da molto mossi ad agitato il Mar Ligure, in estensione al Mar di Sardegna, al Tirreno e all’Adriatico; tendenti a molto mossi i restanti bacini.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, Domenica 5 ottobre 2025:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico.

