METEO MILANO – Settimana ESTIVA con tanto SOLE e TEMPERATURE fino a 30°C fino al WEEKEND. Le PREVISIONI

Condizioni meteo in Italia e su Milano

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! L’attuale situazione sinottica mostra la presenza di un promontorio anticiclonico che si estende sull’Europa centro-occidentale con richiamo di aria calda dal continente africano verso Penisola Iberica e Francia. Questo porta stabilità anche sulla Penisola Italiana con temperature in lieve aumento al Centro-Nord, mentre una goccia fredda in quota attiva tra il Sud Italia e la Grecia porta instabilità sulle regioni meridionali con piogge e temporali e clima fresco. Ma vediamo di seguito le previsioni meteo nel dettaglio di Milano.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo Milano – Giornata caratterizzata da condizioni meteo piuttosto stabili su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti sui settori settentrionali. Nel corso delle ore pomeridiane instabilità in aumento sui rilievi alpini e prealpini con isolati acquazzoni e temporali, asciutto sul resto della Lombardia con cieli sereni o poco nuvolosi. Aumento della nuvolosità in serata che renderà i cieli poco o irregolarmente nuvolosi sulla Lombardia, con delle piogge associate sui rilievi alpini. Temperature in media o appena al di sopra della media, con valori compresi tra 18°C e 30°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Anche la giornata di domani si presenta piuttosto stabile su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti sui settori alpini e prealpini. Nel corso delle ore pomeridiane piogge e temporali isolati attesi sui rilievi al confine con il Trentino, asciutto altrove con prevalenza di cieli sereni e qualche addensamento su Alpi e Prealpi. Tempo asciutto in serata su tutta la Lombardia con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in lieve aumento nei valori minimi e stabili in quelli massimi e su Milano saranno comprese tra i 20°C e i 30°C. Vediamo a seguire la tendenza meteo per i giorni avvenire.