METEO MILANO – SOLE e CALDO ESTIVO con massime oltre 30°C, qualche TEMPORALE su Alpi e Prealpi. Le PREVISIONI

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Un promontorio d’alta pressione di origine sub-tropicale continua a dominare tra Mediterraneo ed Europa occidentale apportando condizioni di stabilità diffusa in Italia. Nel corso delle ore pomeridiane l’instabilità è ancora accentuata sui rilievi, con fenomeni localmente anche di moderata intensità. Di seguito vediamo le previsioni meteo per Milano.

Previsioni meteo per oggi

Meteo Milano – Giornata odierna caratterizzata da condizioni meteo stabili su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora cieli soleggiati su gran parte della Lombardia, locale instabilità solo sui settori alpini o prealpino con isolati acquazzoni o temporali associati. In serata torna la stabilità su tutti i settori con cieli sereni e qualche velatura in transito. Temperature stabili o in lieve calo nei valori minimi e in aumento in quelli massimi, comprese su Milano tra 18°C e 30°C. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Anche la giornata di domani su Milano e la Lombardia risulterà all’insegna del bel tempo. Al mattino avremo tempo stabile su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni. Dalla tarda mattinata e nel corso delle ore pomeridiane acquazzoni e temporali in formazione su Alpi e Prealpi, asciutto e soleggiato su Milano e sul resto della Lombardia con caldo anche intenso. In serata ancora cieli nuvolosi sui settori settentrionali della Lombardia con dei fenomeni residui, ampi spazi di sereno altrove. Nella nottata la nuvolosità tenderà ad aumentare su tutta la regione rendendo i cieli irregolarmente nuvolosi, ma con piogge isolate solo sulle Alpi. Temperature stabili nei valori minimi e in lieve calo nei valori massimi, comprese su Milano tra 18°C e 29°C. Vediamo a seguire la tendenza per la settimana corrente.

Tendenza meteo per i prossimi giorni

Tendenza meteo –

Caldo estivo sulla Lombardia nei prossimi giorni, per l’affermazione dell’anticiclone africano. Il caldo si farà sentire nel corso della settimana corrente, con temperature massime oltre i +30°C già nel corso della giornata odierna, ma con possibili punte superiori nella seconda parte della settimana. Tali valori risulteranno al di sopra delle medie del periodo anche di 7-8°C.





