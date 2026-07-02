Meteo – Nuova spinta dell’Anticiclone per la prima metà della prossima settimana, con temperature in ulteriore aumento

Tempo in relativo miglioramento in Italia, ma con qualche temporale ancora in arrivo

Un relativo miglioramento delle condizioni meteo sta interessando in queste ore l’Italia a causa di un aumento di pressione sul bacino del Mediterraneo centrale che comunque non riesce ad impedire il transito di piogge e temporali su alcuni settori del nostro Paese, in particolare sulla Sardegna tirrenica e sulla Campania, dove i fenomeni occasionalmente appaiono anche intensi. Le temperature, in questo contesto, subiscono mediamente un’ulteriore diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, tornando ad attestarsi intorno alla media di riferimento.

Ancora maltempo, anche intenso, per domani

Il maltempo continuerà ad azionarsi sulle regioni meridionali del nostro Paese per la giornata di domani venerdì 3 luglio, con fenomeni che localmente potranno apparire anche violenti, specie sulle zone interne della Sicilia e soprattutto nelle ore pomeridiane. Le condizioni meteo evolveranno verso un relativo miglioramento in serata, con qualche nota instabile ancora possibile sulle aree tirreniche della stessa Sicilia e della Calabria.

Weekend destinato ad un generale miglioramento, ma occhio a qualche temporale

L’instabilità continuerà a colpire in maniera sparsa la Sicilia e la Calabria tirreniche fino alle prime ore del mattino di sabato 4 luglio, a seguito delle quali le condizioni meteo torneranno ad essere generalmente stabili e asciutte su tutto il territorio nazionale, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Qualche temporale pomeridiano potrà nuovamente azionarsi per domenica 5 sulle aree di confine tra Veneto e Trentino Alto Adige, per esaurirsi già in serata. Le temperature, in questo contesto, subiranno mediamente un nuovo lieve aumento rispetto ai valori registrati quest’oggi e che si registreranno, in parte, anche domani venerdì 3.

Nuova spinta dell’Anticiclone afroazzorriano per la prima metà della prossima settimana

Un nuovo forcing dell’Anticiclone afroazzorriano riguarderà il bacino del Mediterraneo centro-occidentale, portando condizioni meteo decisamente migliori anche sul nostro Paese, con generale stabilità e rare eccezioni. I cieli, infatti, risulteranno in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi, specie su aree costiere e immediato entroterra. Le temperature, inoltre, subiranno un graduale e ulteriore aumento su valori che torneranno leggermente oltre la media di riferimento. Tale scenario potrebbe essere temporaneo, con l’ingresso di un nuovo peggioramento a partire da mercoledì 8 luglio: trattandosi tuttavia di una tendenza, essa è ancora soggetta a variazioni anche radicali. Vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

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