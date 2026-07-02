Meteo – Italia ancora ostaggio del forte maltempo, la Protezione Civile diffonde l’allerta: ecco dove

Tempo perturbato sull’Italia

La giornata odierna è stata contrassegnata dall’avvento di piogge e temporali, con un peggioramento in atto per la verità già da ieri sulla nostra Penisola a causa del transito di un cavo perturbato di matrice atlantica, in procinto di affondare più decisamente sul settore balcanico. Le prossime ore, benché vedranno un relativo miglioramento su ampi tratti dello stivale, continueranno a caratterizzarsi per l’ingresso di piogge e temporali su Sardegna tirrenica e Campania, con temperature che, in questo contesto, subiranno una diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Maltempo in arrivo per domani

Nella giornata di domani venerdì 3 luglio le condizioni meteo tenderanno visibilmente a migliorare sulle regioni centro-settentrionali, con l’avanzamento di schiarite anche ampie, mentre piogge e temporali localmente anche intensi potranno investire parte del sud, con possibili nubifragi in particolar modo sulle aree interne della Sicilia. In serata qualche rovescio o temporale sparso persisterà sulle aree tirreniche di Sicilia e Calabria, con un miglioramento atteso altrove. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori registrati quest’oggi.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Sicilia, Calabria e settori orientali della Sardegna, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del Sud e della Sardegna, su Molise e Lazio meridionale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su Basilicata, Puglia, Campania meridionale e Sardegna. Temperature: massime in sensibile aumento sulle regioni centrali e in calo al Sud. Venti: localmente forti occidentali sui settori meridionali della Sicilia. Mari: molto mossi il Mare e il Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia.

Allerta arancione, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: Per la giornata di domani, venerdì 3 luglio 2026:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-A1, Basi-B, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti, Salento, Bacini del Lato e del Lenne, Basso Fortore, Puglia Centrale Bradanica, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica

Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie

Umbria: Medio Tevere, Nera – Corno, Chiani – Paglia.

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