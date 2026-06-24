Meteo Milano – Sole e clima rovente ma anche dei temporali sulle Alpi, picco del caldo a fine mese con punte quasi a +40°C

Situazione meteo a scala nazionale

Buon mercoledì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Attuale situazione sinottica che vede un vasto campo di alta pressione disteso su Mediterraneo ed Europa, con massimi di pressione al suolo fino a 1020 hPa sui settori centrali del continente e massimi in quota invece sull’Europa occidentale permettendo infiltrazioni fresche in quota da est sul Mediterraneo. Questo porta in Italia tempo stabile e clima rovente, ma anche molti temporali pomeridiani. Instabilità pomeridiana che comunque andrà attenuandosi nei prossimi giorni con i massimi di geopotenziale in graduale movimento verso est. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Giornata estiva sulla Lombardia ma con temporali di calore su alcuni settori. Al mattino tempo stabile su tutta la regione con sole prevalente. Al pomeriggio atteso lo sviluppo di acquazzoni e temporali su Alpi e Prealpi, più asciutto sul resto della regione con qualche nube di passaggio. Tra la serata e la notte tempo in miglioramento e graduali schiarite, salvo dei fenomeni residui sui settori alpini. Consulta il meteo Milano per tutti i dettagli. Temperature stabili e comprese su Milano tra +25/+27°C di minima ed i +34/+36°C di massima.

Meteo Milano domani

Mattinata di giovedì all’insegna del bel tempo con stabilità diffusa su tutta la regione e prevalenza di cieli sereni. Cieli per lo più soleggiati anche al pomeriggio, salvo dei locali acquazzoni o temporali in sviluppo sui settori alpini e prealpini. In serata e nella notte tempo stabile ovunque con ampie schiarite. Di seguito la tendenza meteo per il medio termine. Temperature in lieve rialzo e comprese su Milano tra +26/+28°C di minima ed i +35/+37°C di massima.

Stabilità e caldo in aumento nel finale di giugno, possibile rinfrescata a seguire

Nel corso dei prossimi giorni l’atmosfera si farà sempre più stabile a causa di un aumento dei geopotenziali. Su Milano e la Lombardia attese dunque giornate stabili e soleggiate, con solo qualche locale fenomeno pomeridiano sui rilievi alpini. Le temperature tenderanno ad aumentare ulteriormente, con picco del caldo atteso tra domenica 28 giugno e lunedì 29 giugno, quando le massime potranno sfiorare i +40°C e le minime difficilmente riusciranno a scendere sotto i +28/+29°C, con clima caldo e afoso dunque anche durante le notti. Con l’arrivo di luglio possibile però una lieve rinfrescata.

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